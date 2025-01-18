Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. На станции метро во время российской атаки по Киеву были повреждены стеклянные элементы входа.

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Что известно о возобновлении работы станции метро "Лукьяновская"

В КГГА отметили, что после повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров. Сейчас вход на станцию и выход из нее работают в направлении ТЦ "Квадрат".

Выход в направлении улицы Юрия Ильенко временно закрыт,

– говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации также отметили, что работники метрополитена оперативно убрали кассовый зал после повреждений. В частности, говорится об остатках стекла и других строительных материалов.

К слову, возле станции метро Лукьяновская в результате российской атаки 18 января также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's. В домах и зданиях рядом выбило стекла и рамы.

Также из-за российского террора погибли и пострадали люди. По состоянию на 13 часов 18 января известно о 3 погибших и 3 пострадавших. Все они находились на момент обстрела в Шевченковском районе столицы.