Він наголосив, що всі, хто допомагають Росії, мають відчути такий же тиск, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. За його словами, є інформація про 4 загиблих та 3 поранених.

Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу,

– написав він.

Також під ударом опинилося Запоріжжя. Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами. Як вказав президент, у місті зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі.

"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", – наголосив Зеленський.