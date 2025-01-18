Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка та Суспільне. В Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

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Які наслідки атаки на Київ

Вранці 18 січня російські війська завдали удару балістикою по Києву. Кличко повідомив, що в Шевченківському районі є займання.

Займання в Шевченківському районі. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце,

– написав він.

Згодом міський голова уточнив, що там також повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

"Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", – додав Кличко.

Крім того, кореспонденти Суспільного повідомили, що після серії вибухів в місті зникло водопостачання у декількох районах Києва.

Кличко розповів, що в Шевченківському районі було пошкоджено трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади уже вирушили на місце аварії.

Начальник Київської МВА розповів, що в Деснянському районі було зафіксовано падіння уламків. Крім того, за оперативною інформацією в Шевченківському внаслідок ворожої загинула 1 людини.