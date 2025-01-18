Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко и Общественное. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

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Какие последствия атаки на Киев

Утром 18 января российские войска нанесли удар баллистикой по Киеву. Кличко сообщил, что в Шевченковском районе есть возгорание.

Возгорание в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место,

– написал он.

Впоследствии городской голова уточнил, что там также выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.

"Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", – добавил Кличко.

Кроме того, корреспонденты Общественного сообщили, что после серии взрывов в городе исчезло водоснабжение в нескольких районах Киева.

Кличко рассказал, что в Шевченковском районе был поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады уже отправились на место аварии.

Начальник Киевской МВА рассказал, что в Деснянском районе было зафиксировано падение обломков. Кроме того, по оперативной информации в Шевченковском в результате вражеской погибла 1 человека.