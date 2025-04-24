Йдеться про "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" та "Театральна" – "Золоті ворота". Деталі розповіли в міській державній адміністрації, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

На місце події викликали всіх необхідних фахівців, правоохоронні органи зʼясовують обставини інциденту.

Наразі зачинені на вхід для пасажирів зачинені станції "Університет", "Театральна" та "Хрещатик". Рух поїздів на лінії організовано від "Академмістечка" до "Вокзальної" та від "Арсенальної" до "Лісової".

Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.