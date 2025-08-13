Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора. В Киеве заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности.

Чиновника КГГА подозревают в служебной халатности

Следствие считает, что именно его бездействие привело к временному закрытию части синей ветки метрополитена и нанесло столице ущерб на 164 миллиона гривен.

Речь идет о событиях начала декабря 2023 года, когда из-за затопления тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" и риск возникновения техногенной катастрофы остановили движение поездов между "Лыбедской" и "Теремками". Для пассажиров организовали автобусы, которые дублировали маршрут метро.

Расследование установило, что чиновник, который одновременно возглавлял управление дорожной инфраструктуры, не контролировал работу КП "Киевский метрополитен" в пределах своей компетенции и не участвовал в ликвидации последствий аварийных ситуаций на транспортных объектах. Это, по мнению следователей, и стало причиной закрытия станций и значительных финансовых потерь городского бюджета.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранения подозреваемого от должности.

Это уже не первое подозрение по этому делу: ранее сообщение о служебной халатности получили бывший руководитель КП "Киевский метрополитен", директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, а также начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главный инженер метро.