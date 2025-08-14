14 серпня вранці у Києві сталася трагедія. Там на станції метро "Харківська" помер чоловік.

Як повідомляє видання OBOZ.UA, пасажиру, 1957 року народження, стало погано, передає 24 Канал.

Що відомо про смерть чоловіка на "Харківській"?

Відомо, що чоловіку намагались надати медичну допомогу, проте, на жаль, він помер. Остаточну причину смерті людини встановить медична експертиза.

Нагадаємо, що, 20 червня, 19-річний хлопець зачепився за задню частину вагона в тунелі між станціями "Палац "Україна" та "Либідська". Під час руху він знімав відео для соцмереж. Раптом юнак зіткнувся з елементами тунельного обладнання та впав на колії. Медики діагностували в "зачепера" перелом стегна, струс мозку та численні забої.

На початку травня у Києві на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження без ознак насильницької смерті.

У квітні пасажир потрапив під поїзд на станції метро "Хрещатик", що призвело до тимчасового закриття деяких пересадних вузлів. Чоловік загинув.