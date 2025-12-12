"Не передача, а обмен": посол раскрыл детали возможной сделки по польским МиГ-29 для Украины
- Польша обменяет советские истребители МиГ-29 на доступ к украинским беспилотным технологиям.
- Детали сделки, включая количество дронов и дату передачи самолетов, остаются неразглашенными для сохранения безопасности.
Польша может передать Украине партию модернизированных советских истребителей МиГ-29. Однако взамен хочет получить доступ к технологиям украинских беспилотников, которые хорошо себя показали на поле боя.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Василия Боднаря для RMF24.
Какие детали возможной сделки известны?
По словам дипломата, Польша может передать Украине МиГ-29, но это будет не передача, а обмен. Поляки имеют целью получить доступ к украинским беспилотным и ракетным технологиям для улучшения собственной обороноспособности.
Это будет не передача, а обмен. Польша получит от украинцев, среди прочего, ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя,
– сказал он.
Бондарь отметил, что Польша получит украинские дроны, однако их точное количество он не разглашал. В то же время дипломат подчеркнул, что эти современные БпЛА уже доказали свою эффективность непосредственно на поле боя, а их передача существенно усилит обороноспособность страны.
Также посол решил не разглашать дату, когда самолеты МиГ-29 прибудут в Украину, мол, эту информацию могут услышать враги, которые точно захотят сорвать сотрудничество.
Почему истребители МиГ-29 важны для Украины?
Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Украина еще в 2023 году получила 8 МиГ-29 от поляков. Известно, что они были значительно лучше чем те, которые уже были в Украине. Истребители Польши отличались лучшим уровнем модернизации.
По мнению Криволапа, польские МиГ-29 является очень хорошим усилением украинской обороноспособности.
Они смогут выполнять две важные функции: атаковать военные цели противника французскими бомбами AASM Hammer и сбивать вражеские крылатые ракеты.