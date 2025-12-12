"Не передача, а обмін": посол розкрив деталі можливої угоди щодо польських МіГ-29 для України

Польща може передати Україні партію модернізованих радянських винищувачів МіГ-29. Однак натомість хоче отримати доступ до технологій українських безпілотників, які добре себе показали на полі бою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар посла України в Польщі Василя Боднаря для RMF24.

Які деталі можливої угоди відомі?

За словами дипломата, Польща може передати Україні МіГ-29, але це буде не передача, а обмін. Поляки мають на меті отримати доступ до українських безпілотних та ракетних технологій для покращення власної обороноздатності.

Це буде не передача, а обмін. Польща отримає від українців, серед іншого, ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою,

– сказав він.

Бондар зазначив, що Польща отримає українські дрони, однак їхню точну кількість він не розголошував. Водночас дипломат підкреслив, що ці сучасні БпЛА вже довели свою ефективність безпосередньо на полі бою, а їх передача суттєво посилить обороноздатність країни.

Також посол вирішив не розголошувати дату, коли літаки МіГ-29 прибудуть до України, мовляв, цю інформацію можуть почути вороги, які точно захочуть зірвати співпрацю.

Чому винищувачі МіГ-29 важливі для України?