МиГ-29 сокрушил российскую логистику: разрушен важный мост снабжения

Силы обороны продолжают поражать ключевые логистические маршруты врага. Так, благодаря усилиям украинской авиации в Запорожской области удалось разрушить мост, который россияне использовали для транспортировки военной техники и боеприпасов.

О поражении российской логистики проинформировали в блоге бойцов Воздушных сил ВСУ "Подсолнух", передает 24 Канал.

Что известно об атаке на мост?

На Запорожском направлении экипаж истребителя МиГ-29 нанес прицельный удар по автодорожному мосту. Его оккупанты активно использовали для подвоза техники и боекомплекта.

Смотрите кадры удара по мосту / Видео с телеграмма "Подсолнух"

Для поражения цели применили высокоточную управляемую авиабомбу GBU-62. На видео зафиксирован момент сброса и выход бомбы на траекторию, а дальше – разрушение мостовой опоры прямым ударом.

Сооружение получило критические повреждения, что фактически перерезает российский путь обеспечения на этом участке и заставляет врага искать альтернативные маршруты.

В ВСУ отмечают, что уничтожение таких объектов существенно замедляет перемещение артиллерии, боеприпасов и резервов, создавая для оккупационных сил дополнительные трудности и потери.

Как разрушается вражеская логистика?