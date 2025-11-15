МіГ-29 розтрощив російську логістику: зруйновано важливий міст постачання
- Українська авіація зруйнувала важливий для росіян міст у Запорізькій області.
- На нього скинули авіабомбу GBU-62.
Сили оборони продовжують уражати ключові логістичні маршрути ворога. Так, завдяки зусиллям української авіації в Запорізькій області вдалося зруйнувати міст, який росіяни використовували для транспортування військової техніки та боєприпасів.
Про ураження російської логістики поінформували в блозі бійців Повітряних сил ЗСУ "Соняшник", передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на міст?
На Запорізькому напрямку екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по автодорожньому мосту. Його окупанти активно використовували для підвезення техніки та боєкомплекту.
Дивіться кадри удару по мосту / Відео з телеграму "Соняшник"
Для ураження цілі застосували високоточну керовану авіабомбу GBU-62. На відео зафіксовано момент скидання та вихід бомби на траєкторію, а далі – руйнування мостової опори прямим ударом.
Споруда зазнала критичних пошкоджень, що фактично перерізає російський шлях забезпечення на цій ділянці та змушує ворога шукати альтернативні маршрути.
У ЗСУ наголошують, що знищення таких об'єктів суттєво уповільнює переміщення артилерії, боєприпасів і резервів, створюючи для окупаційних сил додаткові труднощі та втрати.
Як руйнується ворожа логістика?
У районі окупованого Токмака внаслідок операції партизанів та ГУР зійшов із рейок російський військовий потяг, навантажений різним озброєнням. Сили спротиву навмисно пошкодили приблизно 70 метрів колії, повністю зупинивши рух на цій ділянці.
Окрім того, останніми місяцями партизани неодноразово атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Брянській, Ростовській і Мурманській областях Росії, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Активність спротиву також фіксували на тимчасово окупованих українських територіях – у Криму та на Луганщині.
Такі диверсії суттєво ускладнюють перекидання російської техніки та резервів, дезорганізують логістичні маршрути й послаблюють наступальний потенціал ворога.
Часті питання
Як було здійснено удар по автодорожньому мосту на Запорізькому напрямку?
Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по автодорожньому мосту, використовуючи високоточну керовану авіабомбу GBU-62. Момент скидання та вихід бомби на траєкторію був зафіксований на відео, а далі — руйнування мостової опори прямим ударом.
Які наслідки має знищення мосту для російських окупантів?
Знищення мосту фактично перерізає російський шлях забезпечення на цій ділянці, змушуючи ворога шукати альтернативні маршрути. Це суттєво уповільнює переміщення артилерії, боєприпасів і резервів, створюючи для окупаційних сил додаткові труднощі та втрати.
Яку роль відіграє знищення логістичних об'єктів у боротьбі з окупантами?
Знищення логістичних об'єктів, таких як мости, значно уповільнює переміщення ворожих сил, ускладнюючи їх доступ до ресурсів і підкріплень. Це створює додаткові труднощі для окупантів і знижує їхню здатність до ведення бойових дій.