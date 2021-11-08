Мигранты пытались прорваться через границу в Польшу: произошла стрельба
Источник:пресс-служба Минобороны Польши
На границе Беларуси и Польши напряженная ситуация. Колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства.
Мигранты ведут себя все агрессивнее. Они в частности пытаются разрушить пограничную ограду.
К теме Литва направляет свои войска к границе с Польшей и Беларусью
Слышны звуки выстрелов
Из-за ухудшения ситуации пограничники отбивают атаку. На границе все чаще слышны звуки выстрелов.Отметим! Ранее стало известно, что польские Вооруженные силы привели войска к 6-часовой боевой готовности.
На границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию.
Он отметил, что в ответ на агрессивные действия белорусской стороны Польша будет повышать боеспособность своих сил.
Мигранты пытаются прорваться через границу: смотрите видео
Напряженная ситуация на границе: смотрите видео
По информации главы Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса, на границе, вероятно, присутствуют от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.
В Беларуси – напряженная ситуация с мигрантами
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей.
- Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных.
- Литва решила перебросить дополнительные силы к границе. Также глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в государстве чрезвычайное положение.
Полный текст публикации в твиттере:
КПП "Брузги-Кузница": Группы мигрантов сопровождают белорусские службы до линии границы Польши. Мигранты делают первые шаги для форсирования границы. Мы на месте.