Мігранти намагалися прорватися через кордон у Польщу: сталася стрілянина

На кордоні Білорусі та Польщі напружена ситуація. Колона мігрантів намагається прорватися на територію іншої держави.

Мігранти поводяться дедалі агресивніше. Вони зокрема намагаються зруйнувати прикордонну загорожу.

До теми Литва направляє свої війська до кордону з Польщею та Білоруссю

Чути звуки вистрілів

Через погіршення ситуації прикордонники відбивають атаку. На кордоні дедалі частіше чути звуки вистрілів.

Раніше стало відомо, що польські Збройні сили привели війська до 6-годинної бойової готовності

На кордон спрямували антитерористичні підрозділи. Офіційний представник військ територіальної оборони Польщі, полковник Марек Петржак відреагував на ситуацію.

Він зауважив, що у відповідь на агресивні дії білоруської сторони Польща підвищуватиме боєздатність свої сил.

Мігранти намагаються прорватися через кордон: дивіться відео

Напружена ситуація на кордоні: дивіться відео

За інформацією голови Служби охорони держкордону Рустамаса Любаєваса, на кордоні, ймовірно, присутні від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.

В Білорусі – напружена ситуація з мігрантами

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з Білорусі рушила до кордону з Польщею.

Білоруська Держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових.

Литва вирішила перекинути додаткові сили до кордону. Також очільниця МВС Литви Агне Білотайте запропонувала ввести в державі надзвичайний стан.

Повний текст публікації у твітері:

КПП "Брузгі-Кузня": Групи мігрантів супроводжують білоруські служби до лінії кордону Польщі. Мігранти роблять перші кроки для форсування кордону. Ми на місці.