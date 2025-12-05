Кто возглавит Офис Президента: СМИ назвали вероятного кандидата

Новым руководителем Офиса Президента Украины может стать Михаил Федоров. Сейчас он занимает должность первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в Верховной Раде и фракции "Слуга народа", передает 24 Канал.

Кто может стать главой ОП?

По данным источников издания, на должность главы Офиса президента после увольнения Ермака, вероятно, будет назначен Михаил Федоров, вследствие чего должность министра цифровой трансформации станет открытой.

По словам одного из собеседников, также через неделю, с 15 декабря парламент может рассмотреть вопрос отставки вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Кроме того, это может задеть и министра образования и науки Оксена Лисового. Также отмечается, что, вероятно, новым министром юстиции после увольнения Германа Галущенко станет народный депутат Денис Маслов.

Что об этом сообщали ранее?