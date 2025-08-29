Военный из Винницы вернулся с фронта и увидел руины дома: землю перепродали, имущество украли
- Военный Михаил Савчук из Винницы вернулся с фронта, чтобы обнаружить, что его дом снесли, а имущество исчезло; земельный участок перепродали неизвестные.
- Открыто три уголовных производства по факту подделки документов, мошенничества и кражи, прокуратура и Офис генпрокурора взяли дело под контроль.
- Документы о продаже земли вызывают сомнения в подлинности; злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
В Виннице военный Михаил Савчук, который служил на фронте и проходил лечение после ранения, вернулся домой и обнаружил, что его дом снесли, а все имущество исчезло. Земельный участок, который семья имела более 20 лет, перепродали неизвестные, а прокуратура уже взяла дело под контроль.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В Виннице разгорелся скандал вокруг военного Михаила Савчука.
Читайте также В Ужгороде в ТЦК забрали экс-полицейского, который помог ветерану в конфликте с военкоматом
В Виннице военный после фронта остался без дома
Боец, который служил в составе 46-й десантно-штурмовой бригады и лечился от ранения, вернулся домой и обнаружил, что его дом снесли, а вся недвижимость и имущество исчезли. Земельный участок, который семья Савчуков приобрела более 20 лет назад, оказалась в руках неизвестных.
Михаил рассказал, что еще во время его реабилитации участок выставили на продажу.
Я приехал в отпуск и узнал от соседа, что мой участок продается. Все стройматериалы, мебель и семейные вещи просто забрали,
– говорит военный.
Дом, который он достраивал сам после смерти родителей, разрушила тяжелая техника. На месте остались только обломки кирпича, насыпанная земля, брошенное авто с пробитыми колесами и колодец. Соседи подтверждают, что двумя неделями ранее на участке работала строительная техника.
Полиция утверждает, что еще в 2007 году мать Михаила якобы продала землю другому владельцу, который позже перепродал ее. Однако адвокат Сергей Парвадов сомневается в подлинности документов – подписи и паспорт не совпадают, нотариус потеряла лицензию и впоследствии умерла, а выписок из реестра не существует.
Дом воина разрушили, землю перепродали: смотреть видео
В 2024 году, когда Михаил воевал и проходил лечение, участок официально зарегистрировали на другое лицо. По факту подделки документов, мошенничества и кражи открыто три уголовных производства. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
В Виннице военнослужащий стал жертвой мошенников / Фото: Суспільне Вінниця
Дело уже взяли под контроль прокуратура Винницкой области и Офис генпрокурора.
Дом героя должен остаться его домом. Прокуратура отстаивает права военного. Начались обыски, а уголовное производство переквалифицировано. Государство защищает тех, кто защищал нас,
– отметили в ведомстве.
Сейчас Михаил проходит военно-врачебную комиссию и по состоянию здоровья не может вернуться на фронт.
Последние случаи мошенничества связанных с военной службой:
- Украинская военная в течение 2022 – 2024 годов 8 раз оставляла место службы и посещала курорты за рубежом. Старшей сержантке с Полтавщины сообщили о подозрении, она уже возместила незаконно полученные выплаты.
- Недавно подозрение получили командир одной из воинских частей на Черниговщине и трое его подчиненных офицеров. Они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.
- Полиции также удалось разоблачить лиц, которые уклонялись от службы в ВСУ, используя фейковые документы и самокалечение. В рамках расследования проведено более 60 обысков, а участникам грозит до 10 лет лишения свободы.