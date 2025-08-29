В Виннице военный Михаил Савчук, который служил на фронте и проходил лечение после ранения, вернулся домой и обнаружил, что его дом снесли, а все имущество исчезло. Земельный участок, который семья имела более 20 лет, перепродали неизвестные, а прокуратура уже взяла дело под контроль.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В Виннице разгорелся скандал вокруг военного Михаила Савчука.

В Виннице военный после фронта остался без дома

Боец, который служил в составе 46-й десантно-штурмовой бригады и лечился от ранения, вернулся домой и обнаружил, что его дом снесли, а вся недвижимость и имущество исчезли. Земельный участок, который семья Савчуков приобрела более 20 лет назад, оказалась в руках неизвестных.

Михаил рассказал, что еще во время его реабилитации участок выставили на продажу.

Я приехал в отпуск и узнал от соседа, что мой участок продается. Все стройматериалы, мебель и семейные вещи просто забрали,

– говорит военный.

Дом, который он достраивал сам после смерти родителей, разрушила тяжелая техника. На месте остались только обломки кирпича, насыпанная земля, брошенное авто с пробитыми колесами и колодец. Соседи подтверждают, что двумя неделями ранее на участке работала строительная техника.

Полиция утверждает, что еще в 2007 году мать Михаила якобы продала землю другому владельцу, который позже перепродал ее. Однако адвокат Сергей Парвадов сомневается в подлинности документов – подписи и паспорт не совпадают, нотариус потеряла лицензию и впоследствии умерла, а выписок из реестра не существует.

В 2024 году, когда Михаил воевал и проходил лечение, участок официально зарегистрировали на другое лицо. По факту подделки документов, мошенничества и кражи открыто три уголовных производства. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

В Виннице военнослужащий стал жертвой мошенников / Фото: Суспільне Вінниця

Дело уже взяли под контроль прокуратура Винницкой области и Офис генпрокурора.

Дом героя должен остаться его домом. Прокуратура отстаивает права военного. Начались обыски, а уголовное производство переквалифицировано. Государство защищает тех, кто защищал нас,

– отметили в ведомстве.

Сейчас Михаил проходит военно-врачебную комиссию и по состоянию здоровья не может вернуться на фронт.

