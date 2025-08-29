Військовий з Вінниці повернувся з фронту й побачив руїни дому: землю перепродали, майно вкрали
- Військовий Михайло Савчук з Вінниці повернувся з фронту, щоб виявити, що його будинок знесли, а майно зникло; земельну ділянку перепродали невідомі.
- Відкрито три кримінальні провадження за фактом підробки документів, шахрайства та крадіжки, прокуратура та Офіс генпрокурора взяли справу під контроль.
- Документи про продаж землі викликають сумніви у справжності; зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
У Вінниці військовий Михайло Савчук, який служив на фронті та проходив лікування після поранення, повернувся додому й виявив, що його будинок знесли, а все майно зникло. Земельну ділянку, яку родина мала понад 20 років, перепродали невідомі, а прокуратура вже взяла справу під контроль.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне. У Вінниці розгорівся скандал довкола військового Михайла Савчука.
У Вінниці військовий після фронту залишився без дому
Боєць, який служив у складі 46-ї десантно-штурмової бригади та лікувався від поранення, повернувся додому й виявив, що його будинок знесли, а вся нерухомість та майно зникли. Земельна ділянка, яку родина Савчуків придбала понад 20 років тому, опинилася у руках невідомих.
Михайло розповів, що ще під час його реабілітації ділянку виставили на продаж.
Я приїхав у відпустку й дізнався від сусіда, що моя ділянка продається. Всі будматеріали, меблі та сімейні речі просто забрали,
– каже військовий.
Будинок, який він добудовував сам після смерті батьків, зруйнувала важка техніка. На місці залишилися лише уламки цегли, насипана земля, покинуте авто з пробитими колесами та криниця. Сусіди підтверджують, що двома тижнями раніше на ділянці працювала будівельна техніка.
Поліція стверджує, що ще у 2007 році мати Михайла начебто продала землю іншому власнику, який пізніше перепродав її. Однак адвокат Сергій Парвадов сумнівається в справжності документів – підписи та паспорт не збігаються, нотаріус втратила ліцензію і згодом померла, а витягів із реєстру не існує.
Дім воїна зруйнували, землю перепродали: дивитися відео
У 2024 році, коли Михайло воював і проходив лікування, ділянку офіційно зареєстрували на іншу особу. За фактом підробки документів, шахрайства та крадіжки відкрито три кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.
У Вінниці військовослужбовець став жертвою шахраїв / Фото: Суспільне Вінниця
Справу вже взяли під контроль прокуратура Вінниччини та Офіс генпрокурора.
Дім героя має залишитися його домом. Прокуратура відстоює права військового. Розпочалися обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано. Держава захищає тих, хто боровся за нас,
– наголосили у відомстві.
Наразі Михайло проходить військово-лікарську комісію і через стан здоров’я не може повернутися на фронт.
Останні випадки шахрайства пов'язаних із військовою службою:
- Українська військова впродовж 2022 – 2024 років 8 разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном. Старшій сержантці з Полтавщини повідомили про підозру, вона вже відшкодувала незаконно отримані виплати.
- Нещодавно підозру отримали командир однієї з військових частин на Чернігівщині та троє його підлеглих офіцерів. Вони заробляли на незаконному оформлені виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.
- Поліції також вдалося викрити осіб, які ухилялися від служби в ЗСУ, використовуючи фейкові документи та самокалічення. В межах розслідування проведено понад 60 обшуків, а учасникам загрожує до 10 років позбавлення волі.