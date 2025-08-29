У Вінниці військовий Михайло Савчук, який служив на фронті та проходив лікування після поранення, повернувся додому й виявив, що його будинок знесли, а все майно зникло. Земельну ділянку, яку родина мала понад 20 років, перепродали невідомі, а прокуратура вже взяла справу під контроль.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне. У Вінниці розгорівся скандал довкола військового Михайла Савчука.

Читайте також В Ужгороді до ТЦК забрали експоліціянта, який допоміг ветерану у конфлікті з військоматом

У Вінниці військовий після фронту залишився без дому

Боєць, який служив у складі 46-ї десантно-штурмової бригади та лікувався від поранення, повернувся додому й виявив, що його будинок знесли, а вся нерухомість та майно зникли. Земельна ділянка, яку родина Савчуків придбала понад 20 років тому, опинилася у руках невідомих.

Михайло розповів, що ще під час його реабілітації ділянку виставили на продаж.

Я приїхав у відпустку й дізнався від сусіда, що моя ділянка продається. Всі будматеріали, меблі та сімейні речі просто забрали,

– каже військовий.

Будинок, який він добудовував сам після смерті батьків, зруйнувала важка техніка. На місці залишилися лише уламки цегли, насипана земля, покинуте авто з пробитими колесами та криниця. Сусіди підтверджують, що двома тижнями раніше на ділянці працювала будівельна техніка.

Поліція стверджує, що ще у 2007 році мати Михайла начебто продала землю іншому власнику, який пізніше перепродав її. Однак адвокат Сергій Парвадов сумнівається в справжності документів – підписи та паспорт не збігаються, нотаріус втратила ліцензію і згодом померла, а витягів із реєстру не існує.

Дім воїна зруйнували, землю перепродали: дивитися відео

У 2024 році, коли Михайло воював і проходив лікування, ділянку офіційно зареєстрували на іншу особу. За фактом підробки документів, шахрайства та крадіжки відкрито три кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

У Вінниці військовослужбовець став жертвою шахраїв / Фото: Суспільне Вінниця

Справу вже взяли під контроль прокуратура Вінниччини та Офіс генпрокурора.

Дім героя має залишитися його домом. Прокуратура відстоює права військового. Розпочалися обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано. Держава захищає тих, хто боровся за нас,

– наголосили у відомстві.

Наразі Михайло проходить військово-лікарську комісію і через стан здоров’я не може повернутися на фронт.

Останні випадки шахрайства пов'язаних із військовою службою: