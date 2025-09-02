2 сентября суд Львова избрал подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. 52-летний Михаил Сцельников признался в преступлении, заявив, что это была "его личная месть украинской власти".

Известно, что Сцельников почти два десятка лет занимался бизнесом, пока не закрыл его в 2022 году. Мужчина был дважды женат. Изданию OBOZ.UA удалось поговорить с обеими бывшими женами подозреваемого в убийстве Парубия, передает 24 Канал.

Что говорят о Сцельникова его бывшие жены?

Первая жена и мать их общего сына рассказала, что уже 27 лет прошло, как она не живет вместе с Михаилом. Она заявила, что ее бывший муж убил не только Андрея Парубия, а собственными руками "убил" своего ребенка во второй раз.

Заметим, что сын Сцельникова – Михаил-Виктор – служил в разведке 3-го механизированного батальона 93-й бригады. Парень погиб в мае 2023 года под Бахмутом. Поскольку его тела нет, он считается пропавшим без вести. До войны юноша работал программистом и имел активную гражданскую позицию.

Обратите внимание! Накануне СМИ писали о том, что Михаила Сцельникова шантажировали россияне. Они предложили в обмен на убийство известного украинского политика вернуть тело сына. В суде подозреваемый подтвердил, что хочет найти тело сына. В то же время он отрицает причастность российских спецслужб.

Когда журналистка позвонила второй жене Михаила, и не могла говорить. Женщина отметила, что она идет на похороны Андрея Парубия и не хочет сейчас давать комментариев.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?