"Он убил собственного ребенка во второй раз": СМИ пообщались с бывшими женами Михаила Сцельникова
- Михаил Сцельников признался в убийстве Андрея Парубия.
Первая жена Сцельникова обвиняет его в том, что он "убил собственного сына" во второй раз.
2 сентября суд Львова избрал подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. 52-летний Михаил Сцельников признался в преступлении, заявив, что это была "его личная месть украинской власти".
Известно, что Сцельников почти два десятка лет занимался бизнесом, пока не закрыл его в 2022 году. Мужчина был дважды женат. Изданию OBOZ.UA удалось поговорить с обеими бывшими женами подозреваемого в убийстве Парубия, передает 24 Канал.
Что говорят о Сцельникова его бывшие жены?
Первая жена и мать их общего сына рассказала, что уже 27 лет прошло, как она не живет вместе с Михаилом. Она заявила, что ее бывший муж убил не только Андрея Парубия, а собственными руками "убил" своего ребенка во второй раз.
Заметим, что сын Сцельникова – Михаил-Виктор – служил в разведке 3-го механизированного батальона 93-й бригады. Парень погиб в мае 2023 года под Бахмутом. Поскольку его тела нет, он считается пропавшим без вести. До войны юноша работал программистом и имел активную гражданскую позицию.
Обратите внимание! Накануне СМИ писали о том, что Михаила Сцельникова шантажировали россияне. Они предложили в обмен на убийство известного украинского политика вернуть тело сына. В суде подозреваемый подтвердил, что хочет найти тело сына. В то же время он отрицает причастность российских спецслужб.
Когда журналистка позвонила второй жене Михаила, и не могла говорить. Женщина отметила, что она идет на похороны Андрея Парубия и не хочет сейчас давать комментариев.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- 30 августа во Львове на улице был застрелен Андрей Парубий. Подозреваемый рассказал, что выбрал в жертвы именно этого политика, потому что он был "рядом". Если бы мужчина жил в Виннице, то он мог убить Петра Порошенко.
- Поиски злоумышленника продолжались 36 часов. Его задержали в Хмельницкой области. Возможно, мужчина планировал побег за границу.
- 1 сентября Сцельникову объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Прокуратура планирует переквалифицировать дело с умышленного убийства на статью 112 – посягательство на жизнь государственного деятеля.