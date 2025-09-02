2 вересня суд Львова обрав підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою. 52-річний Михайло Сцельніков зізнався у злочині, заявивши, що це була "його особиста помста українській владі".

Відомо, що Сцельніков майже два десятки років займався бізнесом, допоки не закрив його у 2022 році. Чоловік був двічі одружений. Виданню OBOZ.UA вдалося поговорити з обома колишніми дружинами підозрюваного у вбивстві Парубія, передає 24 Канал.

Що кажуть про Сцельнікова його колишні дружини?

Перша дружина і матір їхнього спільного сина розповіла, що вже 27 років минуло, як вона не живе разом із Михайлом. Вона заявила, що її колишній чоловік вбив не тільки Андрія Парубія, а власними руками "вбив" свою дитину вдруге.

Зауважимо, що син Сцельнікова – Михайло-Віктор – служив у розвідці 3-го механізованого батальйону 93-ої бригади. Хлопець загинув у травні 2023 року під Бахмутом. Оскільки його тіла немає, він вважається зниклим безвісти. До війни юнак працював програмістом і мав активну громадянську позицію.

Зверніть увагу! Напередодні ЗМІ писали про те, що Михайла Сцельнікова шантажували росіяни. Вони запропонували в обмін на вбивство відомого українського політика повернути тіло сина. У суді підозрюваний підтвердив, що хоче знайти тіло сина. Водночас він заперечив причетність російських спецслужб.

Коли журналістка зателефонувала другій дружині Михайла, та не могла говорити. Жінка зазначила, що вона йде на похорон Андрія Парубія і не хоче зараз давати коментарів.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?