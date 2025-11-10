Укр Рус
Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: НАБУ разоблачило масштабную корпупционную схему в энергетике
10 ноября, 13:38
Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Анастасия Колесникова

10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Как оказалось, к преступной организции были привлечены высокопоставленные чиновники.

Утром в СМИ начали распространяться сообщения об обысках у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и на предприятии "Энергоатом", передает 24 Канал.

13:24, 10 ноября

Как действовала преступная схема

Главным видом деятельности преступной организации было получение взяток от партнеров "Энергоатома" – от 10% до 15% от стоимости контрактов. Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика. Эту схему называли "шлагбаумом".

Руководитель группировки привлек к схеме бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (который позже стал советником министра энергетики) и бывшего правоохранителя, который занимал должность директора по безопасности в компании. Они использовали свои связи в министерстве и "Энергоатоме", чтобы контролировать назначения на должности, закупки и финансовые потоки. В результате предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен фактически руководили не официальные чиновники, а посторонние люди, которые не имели формальных полномочий, но действовали как "смотрящие".

13:15, 10 ноября

НАБУ обнародовало аудиозаписи

НАБУ показало ряд записей разговоров Рокета и Тенора, где обсуждают "откаты".

Рокет – так называемый "смотрящий" за "Энергоатомом", экс-заместителя руководителя Фонда государственного имущества, помощника лишенного гражданства экс-депутата Андрея Деркача, который был советником министра энергетика до обновления состава Кабмина в 2025 году, то есть советником Германа Галущенко.

Вероятно, речь идет об Игоре Миронюке

Тенор – бывший правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома". Речь идет о Дмитрии Басове.

13:12, 10 ноября

В НАБУ рассказали, что работа по разоблачению преступной организации продолжалась 15 месяцев. Участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

13:11, 10 ноября

Миндич сбежал за границу, –СМИ

СМИ сообщили, что Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября, за несколько часов до того, как у него состоялся обыск.

В ГПСУ заявили, что не могут комментировать пересечение границы третьими лицами.