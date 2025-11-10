Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Как оказалось, к преступной организции были привлечены высокопоставленные чиновники.

Утром в СМИ начали распространяться сообщения об обысках у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и на предприятии "Энергоатом", передает 24 Канал.

Смотрите также "Не хочется подозрение получать": НАБУ обнародовало записи по коррупционному делу в энергетике