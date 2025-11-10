Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці
10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. Як виявилося, до злочинної організції були залучені високопосадовці.
Вранці у ЗМІ почали ширитися повідомлення про обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, ексміністра енергетики та міністра юстицій Германа Галущенка та на підприємстві "Енергоатом", передає 24 Канал.
Головним видом діяльності злочинної організації було отримання хабарів від партнерів "Енергоатому" – від 10% до 15% від вартості контрактів. Постачальників змушували платити "відкати", щоб уникнути блокування платежів за їхні послуги чи товари або не втратити статус постачальника. Цю схему називали "шлагбаумом". Керівник угруповання залучив до схеми колишнього заступника голови Фонду держмайна (який пізніше став радником міністра енергетики) та колишнього правоохоронця, який займав посаду директора з безпеки в компанії. Вони використовували свої зв'язки в міністерстві та "Енергоатомі", щоб контролювати призначення на посади, закупівлі й фінансові потоки. У результаті підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень фактично керували не офіційні посадовці, а сторонні люди, які не мали формальних повноважень, але діяли як "смотрящі". НАБУ показало низку записів розмов Рокета і Тенора, де обговорюють "відкати". Рокет – так званий "смотрящий" за "Енергоатомом", ексзаступника керівника Фонду державного майна, помічника позбавленого громадянства ексдепутата Андрія Деркача, який був радником міністра енергетика до оновлення складу Кабміну у 2025 році, тобто радником Германа Галущенка. Ймовірно, йдеться про Ігоря Миронюка Тенор – колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому". Йдеться про Дмитра Басова. У розмові звучать голоси і "Професора" – ексміністра енергетики Галущенка та "Карлсона" – Тимура Міндіча. У НАБУ розповіли, що робота з викриття злочинної організації тривала 15 місяців. Учасники групи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ"НАЕК "Енергоатом". ЗМІ повідомили, що Тимур Міндіч виїхав з України вночі 10 листопада, за кілька годин до того, як у нього відбувся обшук. У ДПСУ заявили, що не можуть коментувати перетин кордону третіми особами.
