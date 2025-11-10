Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. Як виявилося, до злочинної організції були залучені високопосадовці.

Вранці у ЗМІ почали ширитися повідомлення про обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, ексміністра енергетики та міністра юстицій Германа Галущенка та на підприємстві "Енергоатом", передає 24 Канал.

