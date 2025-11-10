Разоблачение схемы Миндича и Галущенко: в сети появились мемы о коррупционном скандале
- НАБУ разоблачило коррупционную схему в энергетическом секторе с участием Германа Галущенко и Тимура Миндича.
- Украинцы создают мемы, шутя о фигурантах дела и их позывные.
НАБУ разоблачило масштабную схему коррупции в энергетическом секторе, в которую вовлечены известные лица – бывший министр энергетики Герман Галущенко, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич и еще несколько должностных лиц. Дело получило огласку, после чего украинцы создали мемы о, казалось бы, совсем не веселой ситуации.
Самые смешные из них 24 Канал собрал в этом материале.
Как украинцы шутили о коррупционной схеме "Мидас"?
НАБУ показало ряд записей разговоров, где фигуранты обсуждают "откаты". Они называли себя по прозвищам, однако их настоящие имена стали известны. "Рокет" – это так называемый "смотрящий" за Энергоатомом, и бывший советник Германа Галущенко Игорь Миронюк. "Тенор" – это также бывший чиновник Энергоатома, исполнительный директор по физической защите и безопасности, Дмитрий Басов. "Профессором" назвался экс-министр энергетики Галущенко, а "Карлсоном" – Тимур Миндич.
Дело стало по-настоящему скандальным, в сети активно обсуждают обыски. Разоблачение этого дела стало темой дня.
Обыски у Миндича и Галущенко – тема дня / Фото из соцсетей
Украинцы сделали мемы, шутя о позывных фигурантов дела.
"Карлсон" волнуется из-за возможного наказания / Фото из соцсетей
В этом меме вспомнили американского консервативного политического обозревателя и журналиста Такера Карлсона и персонажа известного мультфильма.
Какой из "Карлсонов" подозревается в коррупции / Фото Goni
Также украинцев удивило, что Тимур Миндич перед обыском, предположительно, выехал из Украины. В сети шутят, что таким образом обыск превратился в розыск.
НАБУ не нашли Миндича в его доме / Фото Goni
В следующем меме украинцы показали кадр из нового шоу "Холостяк", шутя, что именно так выглядел Миндич, когда узнал, что к нему едет НАБУ.
Миндич, вероятно, сбежал из Украины / Фото из соцсетей
Что известно об обысках у фигурантов коррупционной схемы?
Известно, что несколько фигурантов, среди которых Герман Галущенко и Тимур Миндич, получали взятки от партнеров Энергоатома – это от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы их услуги нормально оплачивались. Эту схему называли "шлагбаумом".
Фигуранты использовали свои связи в министерстве энергетики и Энергоатоме, чтобы контролировать назначения на должности, закупки и финансовые потоки.
СМИ сообщили, что Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября, буквально за несколько часов до обыска.