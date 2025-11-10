Укр Рус
10 ноября, 15:11
3

Разоблачение схемы Миндича и Галущенко: в сети появились мемы о коррупционном скандале

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • НАБУ разоблачило коррупционную схему в энергетическом секторе с участием Германа Галущенко и Тимура Миндича.
  • Украинцы создают мемы, шутя о фигурантах дела и их позывные.

НАБУ разоблачило масштабную схему коррупции в энергетическом секторе, в которую вовлечены известные лица – бывший министр энергетики Герман Галущенко, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич и еще несколько должностных лиц. Дело получило огласку, после чего украинцы создали мемы о, казалось бы, совсем не веселой ситуации.

Самые смешные из них 24 Канал собрал в этом материале.

Как украинцы шутили о коррупционной схеме "Мидас"?

НАБУ показало ряд записей разговоров, где фигуранты обсуждают "откаты". Они называли себя по прозвищам, однако их настоящие имена стали известны. "Рокет" – это так называемый "смотрящий" за Энергоатомом, и бывший советник Германа Галущенко Игорь Миронюк. "Тенор" – это также бывший чиновник Энергоатома, исполнительный директор по физической защите и безопасности, Дмитрий Басов. "Профессором" назвался экс-министр энергетики Галущенко, а "Карлсоном" – Тимур Миндич.

Дело стало по-настоящему скандальным, в сети активно обсуждают обыски. Разоблачение этого дела стало темой дня.


Обыски у Миндича и Галущенко – тема дня / Фото из соцсетей

Украинцы сделали мемы, шутя о позывных фигурантов дела.


"Карлсон" волнуется из-за возможного наказания / Фото из соцсетей

В этом меме вспомнили американского консервативного политического обозревателя и журналиста Такера Карлсона и персонажа известного мультфильма.


Какой из "Карлсонов" подозревается в коррупции / Фото Goni

Также украинцев удивило, что Тимур Миндич перед обыском, предположительно, выехал из Украины. В сети шутят, что таким образом обыск превратился в розыск.


НАБУ не нашли Миндича в его доме / Фото Goni

В следующем меме украинцы показали кадр из нового шоу "Холостяк", шутя, что именно так выглядел Миндич, когда узнал, что к нему едет НАБУ.


Миндич, вероятно, сбежал из Украины / Фото из соцсетей

Что известно об обысках у фигурантов коррупционной схемы?

  • Известно, что несколько фигурантов, среди которых Герман Галущенко и Тимур Миндич, получали взятки от партнеров Энергоатома – это от 10% до 15% от стоимости контрактов.

  • Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы их услуги нормально оплачивались. Эту схему называли "шлагбаумом".

  • Фигуранты использовали свои связи в министерстве энергетики и Энергоатоме, чтобы контролировать назначения на должности, закупки и финансовые потоки.

  • СМИ сообщили, что Тимур Миндич выехал из Украины ночью 10 ноября, буквально за несколько часов до обыска.