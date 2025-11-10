Самые смешные из них 24 Канал собрал в этом материале.

Как украинцы шутили о коррупционной схеме "Мидас"?

НАБУ показало ряд записей разговоров, где фигуранты обсуждают "откаты". Они называли себя по прозвищам, однако их настоящие имена стали известны. "Рокет" – это так называемый "смотрящий" за Энергоатомом, и бывший советник Германа Галущенко Игорь Миронюк. "Тенор" – это также бывший чиновник Энергоатома, исполнительный директор по физической защите и безопасности, Дмитрий Басов. "Профессором" назвался экс-министр энергетики Галущенко, а "Карлсоном" – Тимур Миндич.

Дело стало по-настоящему скандальным, в сети активно обсуждают обыски. Разоблачение этого дела стало темой дня.



Обыски у Миндича и Галущенко – тема дня / Фото из соцсетей

Украинцы сделали мемы, шутя о позывных фигурантов дела.



"Карлсон" волнуется из-за возможного наказания / Фото из соцсетей

В этом меме вспомнили американского консервативного политического обозревателя и журналиста Такера Карлсона и персонажа известного мультфильма.



Какой из "Карлсонов" подозревается в коррупции / Фото Goni

Также украинцев удивило, что Тимур Миндич перед обыском, предположительно, выехал из Украины. В сети шутят, что таким образом обыск превратился в розыск.



НАБУ не нашли Миндича в его доме / Фото Goni

В следующем меме украинцы показали кадр из нового шоу "Холостяк", шутя, что именно так выглядел Миндич, когда узнал, что к нему едет НАБУ.



Миндич, вероятно, сбежал из Украины / Фото из соцсетей

Что известно об обысках у фигурантов коррупционной схемы?