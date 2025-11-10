Найсмішніші з них 24 Канал зібрав у цьому матеріалі.
Як українці жартували про корупційну схему "Мідас"?
НАБУ показало низку записів розмов, де фігуранти обговорюють "відкати". Вони називали себе на прізвиська, однак їхні справжні імена стали відомі. "Рокет" – це так званий "смотрящий" за Енергоатомом, та колишній радник Германа Галущенка Ігор Миронюк. "Тенор" – це також колишній посадовець Енергоатому, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки, Дмитро Басов. "Професором" назвався ексміністр енергетики Галущенко, а "Карлсоном" – Тимур Міндіч.
Справа стала по-справжньому скандальною, у мережі активно обговорюють обшуки. Викриття цієї справи стало темою дня.
Обшуки в Міндіча й Галущенка – тема дня / Фото із соцмереж
Українці зробили меми, жартуючи про позивні фігурантів справи.
"Карлсон" хвилюється через можливе покарання / Фото з соцмереж
У цьому мемі згадали американського консервативного політичного оглядача й журналіста Такера Карлсона й персонажа відомого мультфільму.
Який з "Карлсонів" підозрюється в корупції / Фото Goni
Також українців здивувало, що Тимур Міндіч перед обшуком, імовірно, виїхав з України. У мережі жартують, що таким чином обшук перетворився в розшук.
НАБУ не знайшли Міндіча в його домі / Фото Goni
У наступному мемі українці показали кадр з нового шоу "Холостяк", жартуючи, що саме так виглядав Міндіч, коли дізнався, що до нього їде НАБУ.
Міндіч, імовірно, втік з України / Фото із соцмереж
Що відомо про обшуки у фігурантів корупційної схеми?
Наразі відомо, що кілька фігурантів, серед яких є Герман Галущенко й Тимур Міндіч, отримували хабарі від партнерів Енергоатому – це від 10% до 15% від вартості контрактів.
Постачальників змушували платити "відкати", щоб їхні послуги нормально оплачувалися. Цю схему називали "шлагбаумом".
Фігуранти використовували свої зв'язки в міністерстві енергетики та Енергоатомі, щоб контролювати призначення на посади, закупівлі й фінансові потоки.
ЗМІ повідомили, що Тимур Міндіч виїхав з України вночі 10 листопада, буквально за кілька годин до обшуку.