Викриття схеми Міндіча й Галущенка: у мережі з'явилися меми про корупційний скандал

НАБУ викрило масштабну схему корупції в енергетичному секторі, до якого залучені відомі особи – колишній міністр енергетики Герман Галущенко, співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч та ще кілька посадовців. Справа набула розголосу, після чого українці створили меми про, здавалося б, зовсім не веселу ситуацію.

Найсмішніші з них 24 Канал зібрав у цьому матеріалі.

Як українці жартували про корупційну схему "Мідас"?

НАБУ показало низку записів розмов, де фігуранти обговорюють "відкати". Вони називали себе на прізвиська, однак їхні справжні імена стали відомі. "Рокет" – це так званий "смотрящий" за Енергоатомом, та колишній радник Германа Галущенка Ігор Миронюк. "Тенор" – це також колишній посадовець Енергоатому, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки, Дмитро Басов. "Професором" назвався ексміністр енергетики Галущенко, а "Карлсоном" – Тимур Міндіч.

Справа стала по-справжньому скандальною, у мережі активно обговорюють обшуки. Викриття цієї справи стало темою дня.



Обшуки в Міндіча й Галущенка – тема дня / Фото із соцмереж

Українці зробили меми, жартуючи про позивні фігурантів справи.



"Карлсон" хвилюється через можливе покарання / Фото з соцмереж

У цьому мемі згадали американського консервативного політичного оглядача й журналіста Такера Карлсона й персонажа відомого мультфільму.



Який з "Карлсонів" підозрюється в корупції / Фото Goni

Також українців здивувало, що Тимур Міндіч перед обшуком, імовірно, виїхав з України. У мережі жартують, що таким чином обшук перетворився в розшук.



НАБУ не знайшли Міндіча в його домі / Фото Goni

У наступному мемі українці показали кадр з нового шоу "Холостяк", жартуючи, що саме так виглядав Міндіч, коли дізнався, що до нього їде НАБУ.



Міндіч, імовірно, втік з України / Фото із соцмереж

