Действительно ли Украина может получить шведские Gripen: в Defense Express обратили внимание на нюанс
- Минобороны Украины объявило о возможности получения шведских самолетов JAS 39 Gripen, но детали и сроки остаются неизвестными.
- Эксперты выражают сомнения относительно завершения переговоров.
В Минобороны анонсировали, что Украина впервые получит шведские самолеты JAS 39 Gripen. Однако, эксперты обратили внимание на важный нюанс.
Действительно ли Украина получит эти истребители, рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.
Как вероятность передачи Gripen?
В издании отмечают определенные нюансы этого заявления.
В интервью Гаврилюка говорится, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. Точное количество и сроки он отказался уточнять.
Затем журналисты у него уточнили, о каких истребителях он говорил, перечислив все упомянутые выше образцы самолетов. На что Гаврилюк ответил:
Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду.
В Defense Express сделали вывод, что потенциально поставки Gripen действительно реальны, но высказывание Гаврилюка вызывает неуверенность в том, что переговоры по этому поводу уже закончились.
А отсутствие сроков вызывает вопрос, идет ли речь о поставке в ближайшее время истребителей старых модификаций, или о заказе на новейший вариант после окончания войны.
Ранее о таком развитии событий говорили шведские чиновники.
"Можно сказать, что на самом деле ничего нового мы не узнали, поскольку о переговорах Украины по Gripen со Швецией известно уже давно. Более того, последняя не отвергала варианта о передаче и даже добавила окно возможностей благодаря сохранению старых бортов", – пишут в Defense Express.
В то же время там добавили, если об этом говорит заместитель министра обороны, то, возможно, есть какие-то готовые решения или наработки, которые собираются принять.
Тем более эти истребители могут появиться в небе Украины и без каких-либо анонсов.
Есть информация, что Украина ведет переговоры о соглашении со Штатами на сумму 90 миллиардов долларов для закупки вооружений. Впрочем, в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что это программа максимум и это не означает, что Украина получит вооружение именно на эту сумму.
Также идут разговоры о большой дроновую сделку: Украина готова продавать США некоторые боевые БПЛА собственного производства, а в обмен получать американское оружие.
Кроме того, Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары вглубь России.