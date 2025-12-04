Мирноград под угрозой окружения: где на карте расположен город
- Мирноград расположен в Покровском районе Донецкой области, до войны там проживало более 55 тысяч человек.
- Украинские подразделения в городе не окружены, несмотря на сложную ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении.
Россияне продолжают наступать в Донецкой области, поэтому ситуация на Покровском направлении сложная. В частности, логистика защитников затруднена в Мирнограде.
Однако по состоянию на четверг, 4 декабря, окружение украинских подразделений в городе отрицают. Где расположен Мирноград – показывает на карте 24 Канал.
Смотрите также Эта ошибка может стать роковой, – интервью командира "Ахиллеса" об окончании войны
Что известно о Мирнограде в Донецкой области?
Мирноград – город Покровского района в Донецкой области, административный центр Мирноградской городской общины.
По данным Википедии, основу его промышленного комплекса составляла угольная промышленность, а до полномасштабного вторжения в городе проживало 55,8 тысяч человек.
Где расположен Мирноград: смотрите на карте
Сейчас россияне не оставляют попыток захватить Мирноград. В воскресенье, 30 ноября, аналитики DeepState писали, что оккупанты протиснулись в направлении населенного пункта.
Еще раньше врагу даже удалось установить на одной из шахт свой флаг, но триколор провисел там менее суток.
В комментарии 24 Канала начальник отдела коммуникаций 7 корпуса ДШВ, полковник Владимир Полевой рассказал, что окружения города нет, несмотря на сложную ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении.
Линия фронта возле Мирнограда: смотрите на карте
Что о ситуации на направлении говорят эксперты?
- По словам майора ВСУ Андрея Ткачука, россияне используют неблагоприятные погодные условия в свою пользу. В частности, для психологического давления враг просачивается в тыл Сил обороны во время тумана, чтобы устанавливать там триколор.
- Эксклюзивно для 24 Канала военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, что защитники приложили максимальные усилия, выстроив линию боестолкновения, которая сейчас разграничивает Покровск. Кроме того, логистика на Мирноград является ужасной, ее проводят только через воздушное пространство.
- Зато ветеран армии США Пол Левандовски убежден, что Покровск имеет символическое значение для Кремля, который публично обещал захватить город.