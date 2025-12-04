Однако по состоянию на четверг, 4 декабря, окружение украинских подразделений в городе отрицают. Где расположен Мирноград – показывает на карте 24 Канал.

Что известно о Мирнограде в Донецкой области?

Мирноград – город Покровского района в Донецкой области, административный центр Мирноградской городской общины.

По данным Википедии, основу его промышленного комплекса составляла угольная промышленность, а до полномасштабного вторжения в городе проживало 55,8 тысяч человек.

Где расположен Мирноград: смотрите на карте

Сейчас россияне не оставляют попыток захватить Мирноград. В воскресенье, 30 ноября, аналитики DeepState писали, что оккупанты протиснулись в направлении населенного пункта.

Еще раньше врагу даже удалось установить на одной из шахт свой флаг, но триколор провисел там менее суток.

В комментарии 24 Канала начальник отдела коммуникаций 7 корпуса ДШВ, полковник Владимир Полевой рассказал, что окружения города нет, несмотря на сложную ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении.

Линия фронта возле Мирнограда: смотрите на карте

Что о ситуации на направлении говорят эксперты?