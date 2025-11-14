Однако вражеский флаг продержался там менее суток. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.

Какова ситуация в Мирнограде?

Целью установления российского флага в населенном пункте было создание психологического давления на защитников Покровской агломерации и имитация контроля над городом.

Впрочем, реально закрепиться там оккупанты не смогли.

Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили триколор FPV-дроном. Кроме того, удалось ликвидировать и двух российских пехотинцев, которые его вывешивали.

Смотрите кадры сбивания российского флага дроном / Видео ДШВ



Как сообщили в ДШВ, ситуация в Мирнограде остается напряженной. Россияне время от времени просачиваются в город микрогруппами по 1 – 2 человека, но украинские войска проводят слаженные поисково-ударные операции и уничтожают захватчиков. Оборона Мирнограда продолжается.

К слову, Покровско-Мирноградская агломерация, играет важную роль в обороне, поэтому их важно удерживать. Военный обозреватель Денис Попович в специальном комментарии для 24 Канала объяснил, что для военных зиму лучше пережить в городе, чем отходить. Хотя пока решения об отводе украинских войск нет.

