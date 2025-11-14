Однак ворожий прапор протримався там менш як добу. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на 7-й корпус ДШВ.

Яка ситуація в Мирнограді?

Метою встановлення російського прапора в населеному пункті було створення психологічного тиску на захисників Покровської агломерації та імітація контролю над містом.

Втім, реально закріпитися там окупанти не змогли.

Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили триколор FPV-дроном. Крім того, вдалося ліквідувати й двох російських піхотинців, які його вивішували.

Дивіться кадри збиття російського прапора дроном / Відео ДШВ



Як повідомили в ДШВ, ситуація в Мирнограді залишається напруженою. Росіяни час від часу просочуються в місто мікрогрупами по 1 – 2 людини, але українські війська проводять злагоджені пошуково-ударні операції та знищують загарбників. Оборона Мирнограду триває.

До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація, відіграє важливу роль в обороні, тому їх важливо утримувати. Військовий оглядач Денис Попович в спеціальному коментарі для 24 Каналу пояснив, що для військових зиму краще пережити в місті, аніж відходити. Хоча поки рішення про відведення українських військ немає.

