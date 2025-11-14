Однак ворожий прапор протримався там менш як добу. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на 7-й корпус ДШВ.
Дивіться також Били "Нептунами" по Росії: ЗСУ атакували базу кораблів, НПЗ і склад пального
Яка ситуація в Мирнограді?
Метою встановлення російського прапора в населеному пункті було створення психологічного тиску на захисників Покровської агломерації та імітація контролю над містом.
Втім, реально закріпитися там окупанти не змогли.
Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили триколор FPV-дроном. Крім того, вдалося ліквідувати й двох російських піхотинців, які його вивішували.
Дивіться кадри збиття російського прапора дроном / Відео ДШВ
Як повідомили в ДШВ, ситуація в Мирнограді залишається напруженою. Росіяни час від часу просочуються в місто мікрогрупами по 1 – 2 людини, але українські війська проводять злагоджені пошуково-ударні операції та знищують загарбників. Оборона Мирнограду триває.
До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація, відіграє важливу роль в обороні, тому їх важливо утримувати. Військовий оглядач Денис Попович в спеціальному коментарі для 24 Каналу пояснив, що для військових зиму краще пережити в місті, аніж відходити. Хоча поки рішення про відведення українських військ немає.
Останні новини з фронту Донеччини
Загарбники намагаються вдиратися в житлові райони Мирнограда, щоб утриматися й розширити захоплені території. Українським бійцям ускладнюють життя ворожі розвіддрони, FPV-боєприпаси та важка артилерія.
Окрім того, окупанти рвуться до траси біля Родинського, просуваючись мікрогрупами через посадки, аби не натрапляти на прямі зіткнення з ЗСУ.
Покровськ за тиждень став гарячішим. Там ворог просочується в місто, стягує резерви. Мирноград хочуть відрізати від постачання й ротацій. Росіяни ковзають між українськими позиціями, заходять у фланги й тил, влаштовують пастки, зриваючи оборону.
Подекуди туман і зливи грають на руку загарбникам, бо звичайні дрони сліпнуть.