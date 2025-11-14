Російським військам навіть вдалося використати несприятливу погоду на свою користь. Що зміниться цієї зими та чи стане вона вирішальною – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Що зміниться цієї зими на фронті?

OSINT-аналітик Віталій Кононученко переконаний, що зима 2025 – 2026 років кардинально відрізнятиметься від попередніх осінньо-зимових кампаній на фронті, адже тепер росіяни діють дещо по-іншому. З 2022 року росіяни масовано використовували бронетехніку, наприклад, під час штурму Вугледара, Донецької області.

Окупанти десятками відправляли на штурм танки, БТР та БМП, які або застрягали в багнюці, або їх легко можна було зупинити нашими FPV-підрозділами. Проте зараз, під час наступу на Запорізькому або Покровському напрямку, росіяни майже не використовують броньовану техніку, а танки й поготів.

Наступальна тактика ворога сьогодні полягає в просуванні малими штурмовими групами або ДРГ, зокрема використовуючи для пересування самокати, мотоцикли тощо. Відповідно, якщо погодні умови могли впливати на рух бронетехніки, то рух мото- та автотранспорту – не зупинять.

"Ніякі погодні умови цього не зупинять, щонайменше просування малих штурмових груп, які зараз складають переважну кількість усіх штурмів. Тож ми маємо розуміти, що ця осінньо-зимова кампанія кардинально відрізнятиметься від усіх попередніх зим цієї війни", – спрогнозував Кононученко.

Важливо! Росіяни окупанти навіть використали несприятливі погодні умови для просування в Покровську. Завдяки густому туману ворогу вдалося проникнути на південні околиці міста. Головна причина в тому, що туман заважає роботі підрозділів БпЛА.

Що відіграє ключову роль взимку?

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що до настання зими росіяни намагатимуться заповзти в міста. Зокрема, в Покровськ окупанти вже просочилися, тому підсилюватимуть напрямок та розширюватимуть тут свою присутність.

Сам Покровськ, та загалом Покровсько-Мирноградська агломерація, відіграють важливу роль в обороні, тому їх важливо утримувати. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що для військових зиму краще пережити в місті, аніж відходити. Хоча поки рішення про відведення українських військ немає.

"Одна річ – зустрічати зиму в місті. Хоча воно практично зруйноване, все одно можна знайти чотири стіни, стелю або підвал і зимувати там під час холодів. Інша ж річ – робити в степу. Навіть якщо зима відносно м'яка – в степу все одно холодно", – розповів Попович.

Чи стане ця зима останньою у війні?

Роман Світан переконаний, що зима 2025 – 2026 років не стане останньої у війні, адже, на його думку, бойові дії триватимуть ще 3 роки.

Є формули ведення бойових дій, швидше не вийде, як би не хотілося. Є певна послідовність дій, цифри можливостей та резервів. Нам воювати вже не 3,5, а три роки,

– сказав Світан.

Проте важливо знищувати ресурси Росії, зокрема НПЗ, енергетику, хімічні виробництва – те, що дає ворогу зовнішні прибутки. Це, на думку Світана, реально здійснити за 1,5 року. Ще рік Росія зможе протягнути на друкуванні рублів, але далі – просто не зможе фінансово забезпечувати бойові дії.

