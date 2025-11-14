Российским войскам даже удалось использовать неблагоприятную погоду в свою пользу. Что изменится этой зимой и станет ли она решающей – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

Что изменится этой зимой на фронте?

OSINT-аналитик Виталий Кононученко убежден, что зима 2025 – 2026 годов будет кардинально отличаться от предыдущих осенне-зимних кампаний на фронте, ведь теперь россияне действуют несколько по-другому. С 2022 года россияне массированно использовали бронетехнику, например, во время штурма Угледара, Донецкой области.

Оккупанты десятками отправляли на штурм танки, БТР и БМП, которые или застревали в грязи, или их легко можно было остановить нашими FPV-подразделениями. Однако сейчас, во время наступления на Запорожском или Покровском направлении, россияне почти не используют бронированную технику, а танки и подавно.

Наступательная тактика врага сегодня заключается в продвижении малыми штурмовыми группами или ДРГ, в частности используя для передвижения самокаты, мотоциклы и тому подобное. Соответственно, если погодные условия могли влиять на движение бронетехники, то движение мото- и автотранспорта – не остановят.

"Никакие погодные условия этого не остановят, по меньшей мере продвижение малых штурмовых групп, которые сейчас составляют подавляющее количество всех штурмов. Поэтому мы должны понимать, что эта осенне-зимняя кампания будет кардинально отличаться от всех предыдущих зим этой войны", – спрогнозировал Кононученко.

Важно! Россияне оккупанты даже использовали неблагоприятные погодные условия для продвижения в Покровске. Благодаря густому туману врагу удалось проникнуть на южные окраины города. Главная причина в том, что туман мешает работе подразделений БПЛА.

Что играет ключевую роль зимой?

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что до наступления зимы россияне будут пытаться заползти в города. В частности, в Покровск оккупанты уже просочились, поэтому будут усиливать направление и расширять здесь свое присутствие.

Сам Покровск, и вообще Покровско-Мирноградская агломерация, играют важную роль в обороне, поэтому их важно удерживать. Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что для военных зиму лучше пережить в городе, чем отходить. Хотя пока решения об отводе украинских войск нет.

"Одно дело – встречать зиму в городе. Хотя он практически разрушен, все равно можно найти четыре стены, потолок или подвал и зимовать там во время холодов. Другое же дело – делать в степи. Даже если зима относительно мягкая – в степи все равно холодно", – рассказал Попович.

Станет ли эта зима последней в войне?

Роман Свитан убежден, что зима 2025 – 2026 годов не станет последней в войне, ведь, по его мнению, боевые действия будут продолжаться еще 3 года.

Есть формулы ведения боевых действий, быстрее не получится, как бы не хотелось. Есть определенная последовательность действий, цифры возможностей и резервов. Нам воевать уже не 3,5, а три года,

– сказал Свитан.

Однако важно уничтожать ресурсы России, в частности НПЗ, энергетику, химические производства – то, что дает врагу внешние прибыли. Это, по мнению Свитана, реально осуществить за 1,5 года. Еще год Россия сможет протянуть на печатании рублей, но дальше – просто не сможет финансово обеспечивать боевые действия.

