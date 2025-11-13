Об этом в четверг, 13 ноября, в эфире телемарафона сообщил офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс", пишет 24 Канал.
Смотрите также Судьба Покровского направления решается не в самом городе, – военный обозреватель
Какова ситуация в районе Мирнограда?
По его словам, враг пытается прорваться к жилой застройке, многоквартирных домов и закрепиться там для расширения зоны контроля определенного сектора. Россияне хотят окружить город с нескольких направлений.
В частности, как говорит военный, оккупанты стремятся осуществить прорыв к трассе возле Родинского. Враг использует тактику просачивания малыми группами через посадки, чтобы избежать прямого столкновения с нашими силами.
Враг пытается принимать попытки окружения Мирнограда, то есть, с одной стороны пытается выйти к Родинскому. И погода, собственно, с одной стороны мешает, потому что иногда делает невозможным воздушные разведки, но с другой стороны дает возможность проводить такие важные логистические мероприятия, когда враг так же ничего не видит, при тумане или дождя,
– пояснил он.
По его мнению, соответствующие погодные условия имеют двойной эффект. Например, туманы и дожди затрудняют работу воздушной разведки, но одновременно создают возможности для скрытых логистических операций.
Но, как говорит "Алекс", наиболее опасным для украинских военных остается комплексное использование противником разведывательных БпЛА, FPV-дронов и артиллерии, что значительно усложняет движение на передовой.
Что происходит на этом участке фронта?
Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне усилили давление в районе Мирнограда, понимая, что северную "клешню" они сейчас не могут масштабно развернуть, чтобы окружить Покровск.
До этого представитель Генштаба Андрей Ковалев уверял, что логистика к Мирнограду действительно затруднена, но ни полного контроля россиян над украинскими путями поставки, ни оперативного окружения города нет.
К слову, Дмитрий "Перун" Филатов рассказывал, что действия врага скорее свидетельствуют об обходе Мирнограда, а не об их пребывании в городе. По словам командира, украинские подразделения постоянно противодействуют таким замыслам.