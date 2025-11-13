Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что осенняя туманная погода помогает врагу маскироваться и продираться в город. В таких условиях труднее работать с дронами.
К теме Сырский сообщил, сколько территорий зачистили от российских ДРГ в Покровском районе
Какова ситуация на Покровском направлении?
Как отметил Попович, Россияне пользуются тем, что дроны труднее применять в такую погоду. Они продолжают лезть через южные и юго-западные окраины Покровска.
Силы обороны Украины также используют плохую погоду, чтобы застать врага врасплох. Уже было видео, как украинский танк успешно работал по врагу в Родинском.
Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий
Многое сейчас будет зависеть от того, какой будет ситуация на близких к Покровску направлениях. Вероятно, там все будет решаться.
Если мы сейчас таки зачистим весь Добропольский выступ от врага, то сможем улучшить логистику как раз с севера к агломерации Покровск – Мирноград. Поэтому, на мой взгляд, судьба обороны этого участка фронта решается не так на улицах города, как на подступах. Особенно с севера,
– сказал Попович.
Обратите внимание! Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" ответил, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию на Покровском направлении.
Бои на Покровском направлении: коротко
- Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Покровске остается сложной. Он подчеркнул, что "никто не толкает на смерть ради руин". Любое решение о выводе войск принимают непосредственно командиры на местах.
- По его словам, Путин хочет захватить Покровск, чтобы повлиять на Трампа. Там хотят убедить его, что Украина должна выйти из Донбасса.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится на Покровском направлении. Он отметил, что враг не контролирует город. Оперативного окружения там также нет.