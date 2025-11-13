Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що осіння туманна погода допомагає ворогу маскуватися та продиратися в місто. В таких умовах важче працювати з дронами.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Як наголосив Попович, Росіяни користуються тим, що дрони важче застосовувати в таку погоду. Вони продовжують лізти через південні та південно-західні околиці Покровська.

Сили оборони України також використовують погану погоду, аби застати ворога зненацька. Вже було відео, як український танк успішно працював по ворогу у Родинському.

Багато що зараз залежатиме від того, якою буде ситуація на близьких до Покровська напрямках. Ймовірно, там усе буде вирішуватися.

Якщо ми зараз таки зачистимо весь Добропільський виступ від ворога, то зможемо покращити логістику якраз з півночі до агломерації Покровськ – Мирноград. Тому, на мій погляд, доля оборони цієї ділянки фронту вирішується не так на вулицях міста, як на підступах. Особливо з півночі,

– сказав Попович.

Бої на Покровському напрямку: коротко