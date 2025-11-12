Об этом 24 Каналу рассказал командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", объяснив, как в дальнейшем можно защитить район Покровска и Мирнограда от натиска россиян. Также в 7 корпусе ДШВ сообщили, что в Покровске сейчас находится более 300 россиян, которые пытаются выйти на северные границы города.

Как погодные условия повлияют на действия врага на Покровском направлении?

Филатов отметил, что в Покровско-Мирноградской агломерации операция по остановке продвижения врага на Добропольском направлении уже находится на финишном этапе.

Две попытки окружения были полностью зачищены. Даже если и возникают единичные перемещения личного состава противника, то эти оккупанты не имеют средств связи. Они, вероятно, скрывались и сейчас вынуждены вылезать из укрытий, чтобы найти там воду и еду,

– объяснил он.

Также на том участке фронта украинские военные берут в плен россиян – обычно одного – двух в сутки, и то случайно. Непонятно, по его словам, как они уже длительный срок находились там.

Обратите внимание! Главнокомандующий Александр Сырский сказал, Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий в районе Доброполья. За время операции было освобождено 188 квадратных километров. Также 248,7 квадратных километров было зачищено от ДРГ противника.

Для удержания обороны Покровско-Мирноградской агломерации нужно выходить, по мнению командира, на какой-то естественный рубеж и становиться по нему. В этом случае это река Казённый Торец.

Это уменьшит в дальнейшем необходимость в наличии большого количества наших сил и улучшит оборонительные способности,

– уверен Дмитрий Филатов.

Когда в ближайшее время ухудшатся погодные условия, то личный состав россиян не очень будет готов лезть в холодную воду, а потом искать там укрытие. При минусовые температуры, это будет критическая ситуация для противника. Он будет вынужден остановить наступательные действия до тех времен, когда, по его словам, будут более мягкие погодные условия на этом направлении.

Военные 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло, которые защищают нашу страну в районе Добропольского выступления, на Покровском направлении, проводят сбор на новые пикапы. Поддержать украинских защитников можно, присоединившись к сбору по этой ссылка.

Также для обеспечения безопасности Покровска и Мирнограда, как заметил командир, нужно уделить внимание правому флангу этих населенных пунктов. Однако бои за это направление еще не начались.

Ситуация на Покровском направлении: что происходит?