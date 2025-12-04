Мирноград під загрозою оточення: де на карті розташоване місто
- Мирноград розташований у Покровському районі Донецької області, до війни там мешкало понад 55 тисяч осіб.
- Українські підрозділи в місті не оточено попри складну ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку.
Росіяни продовжують наступати на Донеччині, тож ситуація на Покровському напрямку складна. Зокрема, логістику захисників ускладнено у Мирнограді.
Однак станом на четвер, 4 грудня, командування заперечує оточення українських підрозділів у місті. Де розташований Мирноград – показує на карті 24 Канал.
Що відомо про Мирноград на Донеччині?
Мирноград – місто Покровського району в Донецькій області, адміністративний центр Мирноградської міської громади.
За даними Вікіпедії, основу його промислового комплексу складала вугільна промисловість, а до повномасштабного вторгнення в місті мешкало 55,8 тисячі осіб.
Де розташований Мирноград: дивіться на карті
Наразі росіяни не покидають спроб захопити Мирноград. У неділю, 30 листопада, аналітики DeepState писали, що окупанти протиснулися в напрямку населеного пункту.
Ще раніше ворогу навіть вдалося встановити на одній з шахт свій прапор, але триколор провисів там менш як добу.
У коментарі 24 Каналу начальник відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ, полковник Володимир Полевий розповів, що оточення міста немає, попри складну ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку.
Лінія фронту біля Мирнограда: дивіться на карті
Що про ситуацію на напрямку кажуть експерти?
- За словами майора ЗСУ Андрія Ткачука, росіяни використовують несприятливі погодні умови на свою користь. Зокрема, задля психологічного тиску ворог просочується в тил Сил оборони під час туману, аби встановлювати там триколор.
- Ексклюзивно для 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо пояснив, що захисники доклали максимальних зусиль, вибудувавши лінію боєзіткнення, яка зараз розмежовує Покровськ. Окрім того, логістика на Мирноград є жахливою, її проводять лише через повітряний простір.
- Натомість ветеран армії США Пол Левандовскі переконаний, що Покровськ має символічне значення для Кремля, який публічно обіцяв захопити місто.