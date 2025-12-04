Мирноград під загрозою оточення: де на карті розташоване місто

Росіяни продовжують наступати на Донеччині, тож ситуація на Покровському напрямку складна. Зокрема, логістику захисників ускладнено у Мирнограді.

Однак станом на четвер, 4 грудня, командування заперечує оточення українських підрозділів у місті. Де розташований Мирноград – показує на карті 24 Канал.

Що відомо про Мирноград на Донеччині?

Мирноград – місто Покровського району в Донецькій області, адміністративний центр Мирноградської міської громади.

За даними Вікіпедії, основу його промислового комплексу складала вугільна промисловість, а до повномасштабного вторгнення в місті мешкало 55,8 тисячі осіб.

Де розташований Мирноград: дивіться на карті

Наразі росіяни не покидають спроб захопити Мирноград. У неділю, 30 листопада, аналітики DeepState писали, що окупанти протиснулися в напрямку населеного пункту.

Ще раніше ворогу навіть вдалося встановити на одній з шахт свій прапор, але триколор провисів там менш як добу.

У коментарі 24 Каналу начальник відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ, полковник Володимир Полевий розповів, що оточення міста немає, попри складну ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку.

Лінія фронту біля Мирнограда: дивіться на карті

Що про ситуацію на напрямку кажуть експерти?