Под видом "ярого переговорщика": Россия продолжает свой курс на оккупацию Донецкой области

Во время мирных переговоров с США Россия показывает готовность к дипломатическому урегулированию войны. Впрочем, на самом деле продолжает настаивать на максималистских требованиях по территории Донбасса.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что такая риторика является не только неприемлемой для Украины, но и может представлять серьезную угрозу в перспективе.

Смотрите также ВСУ продвинулись возле Славянска и осуществляют контрнаступления: отчет и карты ISW

Какие планы преследуют в Кремле?

Эксперты ISW со ссылкой на собственные источники сообщают, что Россия пытается создать впечатление "ярого переговорщика", который якобы стремится урегулировать войну в Украине дипломатическим путем. На самом же деле за этим "миролюбивым" желанием скрывается стремление получить контроль над Донецкой областью без применения силы – только дипломатией.

"Осведомленные источники" издания Bloomberg отмечают, что в Кремле убеждены – во время текущих "мирных переговоров" прорыва не произойдет. Несмотря на то, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби сторонам якобы удалось приблизиться к общему в некоторых вопросах – решения так называемых территориальных вопросов потребует переговоров на уровне руководства Украины и России.

Путин предполагает, что Кремль может сделать некоторую "уступку" – если Украина отдаст Донецкую и Луганскую область в их административных границах, Москва может согласиться на "замораживание" нынешней линии фронта на Запорожье и Херсонщине.

К слову, Россия уже присоединила в свою конституцию четыре украинских области, впрочем ни одну из них до сих пор не смогла оккупировать полностью. Зато российские чиновники систематически вбрасывают в информационное пространство заявления о максималистских требованиях Кремля, якобы Украина должна уступить все четыре региона.

Напомним, первоочередной мирный план США, который состоял из 28 пунктов, предусматривал вывод украинских войск из Донецкой и Луганской, а также "замораживание" линии фронте, что полностью соответствует нынешним требованиям Кремля. Впрочем стоит заметить, после обсуждения плана США с Украиной этот пункт изменился на предложение создания демилитаризованной или "свободной экономической зоны" в Донецкой области. Кремль отклонил это условие еще в декабре 2025 года.

Аналитики убеждены, что Москва лишь играет роль заинтересованной стороны, а ее уступка в виде замораживания линии на юге Украины существует только для того, чтобы предотвратить дальнейшие американо-украинские переговоры по экономической зоне в неоккупированных районах Донецкой области.

В ISW считают, что Россия и в дальнейшем будет пытаться навязать свои требования по Донетчине, как якобы умеренную позицию и значительную "уступку", чтобы получить для себя стратегические преимущества.

Впрочем, по словам аналитиков, передача России неоккупированной части Донецкой области стала бы большой ошибкой для Украины, поскольку оккупанты в таком случае получат выгодные позиции для новых атак в будущем.

Что известно о ходе мирных переговоров и позиции сторон?