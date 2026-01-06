Шансов выиграть не будет, – генерал армии сказал, что станет самым большим ударом для Путина

Международное сообщество имеет возможность заставить диктатора Путина остановить войну. На самом деле этого можно достичь всего за несколько "шагов".

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что западные партнеры имеют достаточно возможностей, чтобы организовать гарантии безопасности для нашего государства. И на самом деле здесь все сводится к тому, чтобы существенно усилить Силы обороны Украины.

Как Запад может надавить на Путина?

Как отметил Маломуж, Россия не возобновит агрессию после мира, если Силы обороны будут насчитывать 600 – 700 тысяч профессионалов с современным оружием и миллионами боеприпасов. Если добавить к этому резерв, с помощью которого за несколько дней можно нарастить численность армии до 2 миллионов человек, то российская армия не рискнет даже "рыпнуться".

Вокруг этого можно уже давить на Путина относительно мирных переговоров. Понятно, что сейчас он отвергает обновленный мирный план на 20 пунктов.

Международные партнеры должны сразу вытащить все "козыри" и предупредить, что Украина получит все необходимое оружие, если Путин не пойдет на мир. Он сейчас не может выиграть. А тогда шансов вообще не будет. У него может произойти провал на фронте,

– сказал Маломуж.

К этому стоит добавить жесткие санкции против России и давление на окружение Путина по всему миру. Тогда диктатор не сможет упираться и пойдет на мир.

Обратите внимание! По данным СМИ, мирные переговоры продвигаются вперед. Но вопрос гарантий безопасности так и остается неопределенным.

