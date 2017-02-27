Первый раунд переговоров об окончании войны уже позади: интервью с генералом США

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В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияди, 18 февраля состоялись первые за несколько лет реальные переговоры между Соединенными Штатами и Россией, на которые Украину не позвали. Это стало первым раундом переговоров по завершению войны, однако дальше будет еще много таких раундов.

Генерал США в отставке Дэвид Петреус в интервью 24 Каналу спрогнозировал, как россияне будут вести себя на переговорах с США, что Украина реально сможет получить во время этого процесса, и как Дональд Трамп может гарантировать нам безопасность, не вводя американские войска на украинские территории. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Первый раунд переговоров уже завершился

Дональд Трамп начал переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения войны в Украине. Считаете ли вы, что президент США имеет достаточно власти и способен заставить российского диктатора к настоящему мирному соглашению или любому прекращению огня?

Я очень надеюсь, что да. Впереди много раундов жестких переговоров, и я уверен, что россияне будут затягивать их, будут пытаться получить все, что хотят, для достижения преимущества по результатам сделки. Я думаю, нам всем нужно быть очень осторожными по этому поводу.

Спецпредставитель США по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог подтвердил, что будет очень тесное сотрудничество, обмен информацией и дискуссии по Украине. Я говорил с ним на Мюнхенской конференции безопасности, то же он собирается сделать и с европейцами.

Несколько дней назад в Саудовской Аравии завершился первый раунд реальных за многие годы переговоров. В них приняли участие американский госсекретарь Марко Рубио, советник по Национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров вместе со своей командой. Они договорились продолжить переговоры. Также достигли согласия по некоторым другим вопросам, не имеющих прямого отношения к ситуации в Украине.

Полное интервью с генералом США Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Как Украине получить сильную позицию на переговорах

Если Украина вступит в переговоры прямо сейчас, сможет ли Киев вести диалог с позиции силы? Могут ли Соединенные Штаты помочь нам в этом?

Я хочу, чтобы США предоставили Украине больше поддержки, чтобы она оказалась в сильной позиции, которая заключается в остановке ежедневных постепенных достижений России. Достижения россиян на поле боя небольшие, но систематические. Они даже не имеют оперативного значения, не говоря уже о стратегическом. Но это все равно продолжается, несмотря колоссальные потери, какие украинские силы наносят россиянам. В первую очередь благодаря передовым беспилотным системам, в производстве которых Украина сейчас является мировым лидером.

Однако мы предоставили Украине не совсем достаточно помощи. К тому же была пауза в поставках из-за дебатов в Палате представителей, какая, по моему мнению, была слишком длинной.

Итак, все еще происходит постепенный захват украинской территории. Россияне оккупировали около 20% территории Украины. Я бы хотел, чтобы это было не так, но еще многое сейчас в процессе. Я поговорил с генералом, который отвечает за это в США. Также сегодня общался с Министерством обороны Украины, после того, как встретился с министром Рустемом Умеровым в Мюнхене.

Что должно сделать правительство США, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы?

Все страны, которые поддерживают Украину, должны предоставить дополнительную поддержку и помощь. США все еще имеют очень значительную сумму, которая доступна для финансирования поставок оружия. Кстати, военная помощь до сих пор поступает в Украину. Мы не просто берем оружие из запасов и отдаем его Украине. Сейчас нам фактически нужно производить больше, мы уже истощили некоторые запасы боеприпасов и конкретных систем вооружений. Поэтому на это нужно время.

На Мюнхенской конференции по безопасности я заметил серьезность намерений среди европейцев, которая практически отсутствовала после окончания холодной войны. С одной стороны, им угрожал Владимир Путин, затем Дональд Трамп очень сильно давил на них и призвал оказать больше поддержки.

Все это фактически способствовало усилению помощи Украине. По иронии судьбы стремление Путина сделать Россию снова большой фактически активизировало деятельность НАТО, а также подтолкнуло к членству в Альянсе две исторически нейтральные страны – Финляндию и Швецию.

Что Украина может получить на переговорах о завершении войны

Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что Россия хочет закончить войну и принять серьезные меры для завершения этого "конфликта". Однако недавно NBC News сообщило, что разведывательное сообщество США не очень уверено в этом, поскольку нет никаких разведданных о готовности России добиться серьезного мирного соглашения. Считаете ли вы, что Владимир Путин сейчас хотел бы и готов достичь мирного соглашения о настоящем прекращении огня?

Надеюсь, что наш госсекретарь прав, но все это произошло так быстро. Опять же, не забывайте, что эта администрация еще не успела проработать и месяц. Генерал в отставке Кит Келлог на сцене в Мюнхене сказал, живущий по времени Трампа. Он не о том, что это дни, недели или месяцы. Это настоящее решительное давление со стороны Белого дома. Через несколько дней в Белом доме начали действовать, и мы посмотрим, хватит ли этого, чтобы активизировать весь процесс.

Я не уверен, что Путин считает, что якобы не может продолжать вести войну. Я видел оценки от разных правительственных организаций и лидеров. Они не уверены, что Путин думает, что он не может продолжать, учитывая ужасные потери.

Когда я имел честь командовать войсками в бою, а я командовал пятью боевыми бригадами, то писал письма с соболезнованиями родителям и матерям военнослужащих США (если они погибли – 24 Канал). Я не знаю, как Путин вообще может спать ночью, учитывая колоссальные потери.



Интервью с Дэвидом Петреусом / Скриншот с видео

Речь идет о 800 тысячах россиян, которые были убиты и ранены. Около 500 тысяч из них не смогли возвратиться на передовую. Они были убиты или так серьезно ранены, что их невозможно вылечить и вернуть на фронт. Это во много раз больше, чем то, что россияне потеряли за десятилетие в Афганистане. Именно поэтому, откровенно говоря, если учесть и потери с украинской стороны, я разделяю желание президента Трампа положить конец этой войне.

Вопрос в том, на какие условия может согласиться Путин и из чего будут состоять гарантии безопасности– это очень важно. Мы не можем просто разрешить Путину, если так можно сказать метафорически, отдохнуть и сделать паузу, чтобы восстановить свои силы, изготовить новые танки, бронетранспортеры, самолеты и т.д. Это должно прекратиться навсегда. Я бы хотел, чтобы это закончилось тем, что Украина полностью освободила всю свою территорию.

К сожалению, на данный момент это не является реалистическим стремлением, хотя я думаю, что реалистично надеяться, что в рамках этого процесса (переговоров – 24 Канал) США предоставит больше помощи для Украины, обеспечат ей больше возможностей, а также европейцы вложатся больше для Украины и будут собраны силы, которые будут выполнять задачи при нарушении режима прекращения огня со стороны России.

Как США могут гарантировать безопасность Украины, не вводя войска

Великобритания, Франция и другие союзники выразили готовность развернуть войска в Украине в случае соглашения о прекращении огня. Однако Дональд Трамп, похоже, не желает разворачивать американские войска. Достаточно ли эффективной была бы такая миротворческая миссия без американских войск?

Во-первых, я не думаю, что это следует называть миротворческими силами. Если Россия перестанет стрелять по Украине и прекратит наземные атаки, то мир наступит очень быстро, и украинские силовые структуры всех типов более чем способны поддерживать мир. Это не Босния.

Я провел год в Боснии, на Гаити и других местах, где действительно требовалась сила, чтобы вмешаться и обеспечить, чтобы стороны, которые воевали, прекратили боевые действия. В Боснии, конечно, было три основные группировки, воевавших между собой. Вам это здесь не нужно. Вам действительно нужна способность подтвердить или выявить нарушение режима прекращения огня, а затем вам нужны силы, которые смогут должным образом отреагировать в результате этих действий.

Я даже не думаю, что вам действительно нужно иметь войска на земле, чтобы убедиться в нарушении. Мы можем сделать это с помощью разветвленной разведки и наблюдения, разведывательных платформ и возможностей. Вы можете утверждать, что было бы неплохо иметь силы на местах в Украине, хотя есть некоторые доводы против этого. Например, участие в прямых боевых действиях, что может привести к эскалации.

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Поэтому я думаю, что прежде всего должно быть определение того, какой будет политическая воля, какие страны будут участвовать. Я бы хотел видеть американского генерала, который командует этим, сочетая роли как командира НАТО, да и командира США. Будучи генералом с одной, тремя или четырьмя звездами в боевых условиях, я занимал двойные должности, поэтому я хотел бы видеть именно такого человека в этом случае.

Я бы хотел, чтобы Соединенные Штаты были основой для этой миссии, и все это вполне возможно без американских войск на местах. Впрочем, я могу еще раз доказать, почему вам, возможно, не нужно это делать с войсками на местах. Впрочем, в чем состоит миссия этих сил? Какие условия должны быть выполнены для выполнения запланированных действий? Это то, что спросит военный командир.

Я тоже хотел бы отметить, что ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны России должен включать не только военные действия. Он также должен включать конфискацию замороженных активов в европейских банках на 300 миллиардов долларов. Он может включать путь в НАТО для Украины, что, вероятно, не будет разрешен в рамках сделки. Ответ может включать введение более жестких санкций, дипломатические действия. Есть целый список действий, которые должны быть частью реагирования, а не только военные.



Американские военные во время учений НАТО / Getty Images

Однако, все же, есть бесконечное количество деталей. Каждое возможное действие нужно рассмотреть заранее, чтобы, например, нарушение режима прекращения огня со стороны Беларуси или неоднозначная ситуация не стали неожиданностью. Ведь россияне очень искусны в действиях, которые являются или неопределенными, или трудноотслеживаемыми, что усложняет реакцию другой стороны.

Итак, нужно провести огромное количество серьезных размышлений, серьезной концептуальной работы, а затем определить, какие страны будут частью этого, кто бы это возглавил. Было бы идеально, если бы у вас была штаб-квартира, на основе которой вы могли бы построить структуру НАТО или, возможно, структуру многонациональных сил на случай, если, возможно, одна из стран НАТО не одобрит это. Однако там очень много деталей.

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Ключевое то, что гарантии безопасности должны быть абсолютными. Они должны быть настолько мощными, чтобы обеспечить длительный постоянный мир и прекращение огня. Это ключевое. Украина, понятно, должна на этом настаивать. И я надеюсь, что эти споры между некоторыми американцами, президентом Владимиром Зеленским – решат. Конечно, что такие вещи могут быть.

Знаете, нам всем нужно работать вместе. У всех нас здесь общая цель, которая заключается в том, чтобы остановить убийства и разрушения. В этом будет много других элементов, но в конце концов, возможно, потому, что я смотрю на вещи через военную призму, гарантии безопасности являются важнейшей частью.

Как США могут предоставить Украине гарантии безопасности, если Белый дом исключает развертывание войск или какое-либо участие в этих усилиях?

Они этого не сказали. я слышал, что они не хотят иметь войска на местах. Можно привести аргументы в пользу ввода войск, но, честно говоря, также можно найти и аргументы против этого. Вам нужны только возможности, и эти возможности не обязательно должны быть на украинской земле.

Как я уже сказал, вы можете иметь мониторинговый аспект этого в небе: разведанные, наблюдение, разведывательные платформы и всевозможные возможности. Также отличная связь с украинцами, находящихся на передовой. Однако возможности реагирования не обязательно должны быть на украинской земле. Это возможно в соседних странах. Это могут быть системы "земля – поверхность" или "воздух – земля".

Есть много вариантов, которые можно выучить, рассмотреть для составления ответа, которая действительно является конкретным ключом. Еще раз отметим, что он должен быть не только сугубо военным, но и финансовым, экономическим, дипломатическим и т.д.

Размещение войск на земле – это то, что мы делали во время холодной войны, когда у нас не было всех возможностей, которые мы имеем сейчас. Когда я был молодым лейтенантом в воздушно-десантном батальоне, нашей миссией было высадиться в Восточной Турции и некоторых других местах, где могли атаковать советские войска, поскольку там не было наземных сил. Мы были теми войсками на местах.

Честно говоря, некоторые из нас погибли и таким образом обеспечили, чтобы США действительно выполнили свои обязательства по статье 5. В то время я был немного ниже стратегического уровня и я был готов это сделать. Однако в этом случае это не обязательно.

Вы можете привести аргумент, что вы не хотите ввод войск, чтобы не быть вовлеченными в какой-либо конфликт, который может быстро перерасти в эскалацию. У украинцев много войск на земле. Они имеют большой потенциал, мы должны еще больше усиливать эти возможности. Поэтому относительно украинских возможностей нет никаких сомнений.

Однако ключевые гарантии безопасности. Их можно обеспечить за пределами Украины. Они просто должны иметь такую дальность и возможность реагирования., которая желательна для военного компонента гарантий безопасности, то есть настоящие силы реагирования.

Великобритания готова направить в Украину истребители Typhoon для надлежащего патрулирования зоны прекращения огня, если об этом будет договоренность. Должны ли США отправить военно-воздушные силы на такую миссию?

Воздушные силы должны точно привлечь. Не знаю, должны ли они базироваться в Украине. Итак, ответ такой – да, следует иметь воздушные силы, которые могут способствовать и стать очень существенной частью миссии, как я уже говорил, это системы оружия "земля – земля", "воздух – земля". Однако для этого не обязательно размещать эти силы в Украине. Можно, например, в Польше, Восточной Европе, странах Балтии, любой стране.

Какими должны быть основные элементы такой миссии, чтобы сдержать наступление России в будущем?

Думаю, я описал их достаточно четко. Должна быть военно-кинетическая составляющая изложенных вариантов, которые вы могли бы использовать. А еще должны быть другие составляющие – финансовая, экономическая, дипломатическая.

Главная ошибка Путина в войне против Украины

Трамп заявил, что Украина могла заключить соглашение раньше. Какова ваша реакция на это? Не считаете ли вы, что у Украины была не очень сильная позиция для переговоров в прошлом?

Я помню, что было предложение, которая успокоила бы обеспокоенность России. Она могла включать, например, обещание не вступать в НАТО в течение определенного количества лет или около того. Была попытка договориться, но к тому моменту уже всем было понятно, в том числе и спецслужбам, что Путин намеревался напасть на Украину.

Он думал, что может в течение недели или около того взять Киев, заменить президента Зеленского фигурой, которая была бы российской марионеткой, и уехать домой на парад победы. Путин, очевидно, драматически недооценил возможности украинских профессиональных резервных сил и сил Нацгвардии., креативность, упорство, смелость и инновационность украинцев. Все эти качества, думаю, он не учел.

Путин также, очевидно, чрезвычайно переоценил профессиональные качества своих собственных сил, которые мне совсем не казались хорошо обученными, не очень хорошо оснащенными. Вспомните их разговоры по рациям, которые были достаточно интересны.

У нас есть радиостанции, работающих на FM, поэтому это не столь широко транслируется. Они зашифрованы, а частоты постоянно изменяются, поэтому даже если вы сможете найти сигнал на время, то не сможете отследить его.

У россиян ничего этого нет. Они использовали высокочастотные волны, которые имеют очень широкое покрытие, один канал незашифрованный. Так что любой украинец с полицейским сканером мог все прослушать. Если они (россияне – 24 Канал) говорят плохие вещи о своих офицерах, вы записываете это, выкладываете в социальные сети, а потом просто глушите, передавая поверх этого.

Также вспомните, когда россияне пытались воспользоваться мобильными телефонами, Украинцы перекрыли доступ российских мобильных номеров к системе. Затем они украли украинские айфоны, а украинские военные использовали программу поиска My iPhone, выследили и уничтожили их.

Действия россиян в начале полномасштабного вторжения действительно не поражали. Однако если быть справедливым, несмотря на все невероятные качества руководства Украины, начиная с самой верхушки и продолжая вплоть до младших солдат, Украина значительно уступает вооружению и численности войск.

Министр обороны США Пит Хегсет исключил членство Украины в НАТО. Некоторые воспринимают это как уступки Путину еще до начала переговоров. Какова ваша реакция на это?

Моя реакция на самом деле заключается в том, чтобы отметить, что на следующий день после этого Хегсет заявил, что он не будет вести переговоры. Будут говорить госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф.