Однако журналисты утверждают, что мирный план Трампа не имеет гарантированной помощи для Украины, а также не предусматривает отправку сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Европа пытается отговорить Трампа от исторической ошибки

Стремление Дональда Трампа достичь быстрого мира и его сближение с Россией заставили лидеров по всей Европе "нашептывать" и отговаривать американского президента от самой большой ошибки в истории. Так, Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон давил на Трампа, чтобы он оказывал военную помощь Украине, в частности – согласился отправить силы США, как Великобритания и Франция готовы это сделать в случае заключения мирного соглашения.

Собеседники WSJ не вдавались в детали, но заметили, что Трамп был открыт к идее с отправкой миротворческих сил в Украину. В СМИ также утверждают, что Макрон уехал из Вашингтона, считая, что у него удалось объясниться с Трампом.

В СМИ напомнили, что в 2017 году Макрону уже удалось задобрить Трампа. Тогда президента США пригласили на празднование Дня взятия Бастилии, и более того – сделали его почетным гостем. Этот жест стал основой для хороших отношений между политиками, однако разногласия по Ирану и другим геополитическим вопросам позже все испортили.

Также в Вашингтоне уже был президент Польши Анджей Дуда, и в четверг ожидается визит премьера Великобритании Кира Стармера. Журналисты отмечают, что европейские политики продолжают придерживаться стратегии задабривания и "нашептывания", чтобы отговорить Трампа от его самой большой ошибки – становления на сторону Москвы.

Вместе с тем, официальный представитель Белого дома заявил, что хотя Макрон и считает, что смог найти общий язык с Трампом, однако мирное соглашение президента США не будет включать оказание помощи Украине в случае боевых действий, а также не предусматривает никаких обязательств по отправке собственных военных.

Для Европы многое поставлено на карту. Решение Трампа настаивать на быстром мире в Украине рискует сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину и нарушить 80 лет трансатлантических связей безопасности, которые были гарантом относительного мира во всем мире,

– отметили журналисты WSJ.

В СМИ добавляют, что европейские лидеры сейчас пытаются найти баланс между нашептыванием лести Трампу, который имеет самую мощную армию мира, и выбором подходящего момента, чтобы отстоять свою позицию и позицию Украины. Журналисты резюмируют, что эта динамика была полностью продемонстрирована Макроном во время его визита в США.