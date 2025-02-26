Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Что Трамп думает о гарантиях безопасности для Украины

Отвечая на вопрос о военной помощи для Украины в рамках мирного соглашения Дональд Трамп отметил, что в значительной степени за гарантии безопасности будет отвечать Европа.

Вы говорите об общей безопасности для Украины позже. Я не думаю, что это будет проблемой. Есть много людей, которые хотят это сделать. И я говорил об этом с Россией. Кажется, у них не было с этим проблем. Так что я думаю, что они понимают. Они не вернутся назад. Как только мы это сделаем, они (россияне – 24 Канал) туда не вернутся,

– отметил президент США.

У Трампа также спросили, предоставят ли Соединенные Штаты ПВО. На что президент ответил, что сейчас "ничего не предоставляем", имея в виду обещания. Президент США снова заявил, что предоставление военной помощи Украине касается Европы.

"Европа вложила 100 миллиардов долларов, а мы вложили 350 миллиардов долларов. Это несправедливо. Обычно мы говорим, и я говорю это сейчас, что мы хотим выравнивания. Они должны вкладывать больше денег, чем мы, потому что они находятся рядом. А между нами океан", – сказал он.

По словам Трампа, США имели очень хорошие переговоры как с Россией, так и с Украиной. США думают, что война, возможно, закончится.