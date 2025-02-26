Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Що Трамп думає про гарантії безпеки для України

Відповідаючи на питання про військову допомогу для України у рамках мирної угоди Дональд Трамп зазначив, що значною мірою за гарантії безпеки відповідатиме Європа.

Ви говорите про загальну безпеку для України пізніше. Я не думаю, що це буде проблемою. Є багато людей, які хочуть це зробити. І я говорив про це з Росією. Здається, у них не було з цим проблем. Тож я думаю, що вони розуміють. Вони не повернуться назад. Як тільки ми це зробимо, вони (росіяни – 24 Канал) туди не повернуться,

– зазначив президент США.

У Трампа також спитали, чи нададуть Сполучені Штати ППО. На що президент відповів, що зараз "нічого не надаємо", маючи на увазі обіцянки. Президент США знову заявив, що надання військової допомоги Україні стосується Європи.

"Європа вклала 100 мільярдів доларів, а ми вклали 350 мільярдів доларів. Це несправедливо. Зазвичай ми говоримо, і я кажу це зараз, що ми хочемо вирівнювання. Вони повинні вкладати більше грошей, ніж ми, тому що вони знаходяться поруч. А між нами океан", – сказав він.

За словами Трампа, США мали дуже хороші переговори як з Росією, так і з Україною. США думають, що війна, можливо, закінчиться.