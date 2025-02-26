Однак журналісти стверджують, що мирний план Трампа не має гарантованої допомоги для України, а також не передбачає відправку сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Європа намагається відмовити Трампа від історичної помилки

Прагнення Дональда Трампа досягти швидкого миру та його зближення з Росією змусили лідерів по всій Європі "нашіптувати" та відмовляти американського президента від найбільшої помилки в історії. Так, Еммануель Макрон під час візиту до Вашингтону тиснув на Трампа, щоб він надавав військову допомогу Україні, зокрема – погодився відправити сили США, як Велика Британія і Франція готові це зробити у разі укладання мирної угоди.

Співрозмовники WSJ не вдавалися в деталі, але зауважили, що Трамп був відкритий до ідеї з відправкою миротворчих сил до України. У ЗМІ також стверджують, що Макрон поїхав з Вашингтона, вважаючи, що у нього вдалося порозумітися з Трампом.

У ЗМІ нагадали, що у 2017 році Макрону вже вдалося задобрити Трампа. Тоді президента США запросили на святкування Дня взяття Бастилії, й ба більше – зробили його почесним гостем. Цей жест став основою для добрих відносин між політиками, однак розбіжності щодо Ірану та інших геополітичних питань пізніше все зіпсували.

Також у Вашингтоні вже був президент Польщі Анджей Дуда, й у четвер очікується візит прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. Журналісти наголошують, що європейські політики продовжують дотримуватися стратегії задобрювання та "нашіптування", аби відмовити Трампа від його найбільшої помилки – ставання на бік Москви.

Разом з тим, офіційний представник Білого дому заявив, що хоча Макрон і вважає, що зміг порозумітися з Трампом, однак мирна угода президента США не буде включати надання допомоги Україні у разі бойових дій, а також не передбачає жодних зобов'язань щодо відправки власних військових.

Для Європи багато чого поставлено на карту. Рішення Трампа наполягати на швидкому мирі в Україні ризикує зіграти на руку російському президенту Владіміру Путіну та порушити 80 років трансатлантичних безпекових зв'язків, які були гарантом відносного миру в усьому світі,

– наголосили журналісти WSJ.

У ЗМІ додають, що європейські лідери зараз намагаються знайти баланс між нашіптуванням лестощів Трампу, який має наймогутнішу армію світу, та вибором слушного моменту, аби відстояти свою позицію та позицію України. Журналісти резюмують, що ця динаміка була повністю продемонстрована Макроном під час його візиту до США.