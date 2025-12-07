Этого Путин не хочет больше всего, – полковник армии США назвал единственную действенную гарантию безопасности

Одной из ключевых тем во время переговоров являются гарантии безопасности для Украины. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что нам нужны настоящие гарантии, которые сделают невозможным третье нападение России.

Полковник армии США в отставке Джон Свит рассказал 24 Каналу, как, по его мнению, они могут выглядеть. По его словам, для этого необходимо принять важное решение.

Читайте также Это принципиально для США: какими могут быть дальнейшие шаги Трампа в отношении России

Чего сейчас больше всего боится Путин?

По мнению Джона Свита, только физическое присутствие на территории Украины сил НАТО сможет стать настоящей гарантией безопасности. Но проблема в том, что этого не хочет Путин.

Именно этой гарантии больше всего сопротивляется Владимир Путин. Россияне не хотят, чтобы войска НАТО были в Украине, ведь понимают, если они снова нападут, то придется бороться с силами Альянса,

– подчеркнул полковник армии США в отставке.

Кремль согласен, чтобы силы НАТО были на другой стороне границы, потому что тогда очевидно, что Альянс не будет вмешиваться. Придется сначала получить согласование по 5 статье, а после этого все страны-члены НАТО должны это согласовать. Соответственно пройдут месяцы прежде чем кто-то отреагирует.

Единственный способ гарантировать настоящий мир – разместить силы Альянса на оборонительных позициях в Украине. Конечно, Россия категорически против этого, но Запад должен продолжать настаивать, если хочет долговременного мира.

Обратите внимание! В первой версии мирного плана Трампа говорилось о том, что Украина никогда не будет вступать в НАТО. Присутствие американских войск на нашей территории Трамп также всегда отвергал. Со своей стороны Украина продолжает настаивать на конституционном праве стать членом Альянса.

Что говорят в России о мирных переговорах?