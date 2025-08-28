Без уступок территориями: политолог-международник назвал реалистичный сценарий прекращения войны
- Политолог-международник Ярослав Божко считает, что единственным реалистичным вариантом прекращения войны между Россией и Украиной является фиксация линии фронта как условной линии соприкосновения, которая будет определенным образом демилитаризована.
- Россия не соглашается на присутствие каких-либо миротворческих контингентов стран НАТО или других иностранных военных подразделений на территории Украины.
- В США рассматривали проекты по контролю над ЗАЭС и созданию демилитаризованной зоны в Энергодаре, но эти идеи не учитывают нежелание России идти на такие уступки.
В США заявляют о якобы "значительных уступках" со стороны России. Говорится о якобы отказе от боевых действий и согласии не захватывать всю Украину. Однако они не будут касаться территорий.
Территориальный фактор между Россией и Украиной останется нерешенным. Политолог-международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала озвучил мнение, что единственным реалистичным вариантом прекращения войны остается фиксация той или иной линии фронта.
Читайте также Только Украина может принимать решение относительно уступок в мирном соглашении с Россией, – Уиткофф
"Единственным реалистичным решением остается фиксация той или иной линии фронта. Но не в роли официальных межгосударственных границ, а условной линии соприкосновения, которая будет каким-то образом демилитаризована. Вопрос в том, с помощью чего американцы собираются это делать", – сказал он.
Ведь Россия не собирается соглашаться ни на один из миротворческих контингентов стран НАТО на территории Украины. Речь идет вообще о любых подразделениях иностранных армий в Украине.
В США имеют отдельные проекты, например, по ЗАЭС. Когда-то была такая модель. Она не является достаточно реалистичной. Она должна была включать американский контроль над ЗАЭС, своеобразную демилитаризованную зону в Энергодаре. Это совершенно не учитывало контекст, что россияне никогда не пошли бы на такую ситуацию. Они рассматривали это как возможное ограничение,
– добавил Божко.
Так называемые "уступки" России: что известно?
В Reuters опубликовали циничные условия Владимира Путина о прекращении войны в Украине, которые российский диктатор озвучил во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. В частности, вывод ВСУ со всего Донбасса и замораживание линии фронта на Запорожье и Херсонщине.
Кроме того, в Axios пишут, что Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что россияне пошли на "значительные уступки" впервые за 3,5 года войны. Кремль якобы готов проявить гибкость относительно некоторых своих основных требований. В частности, там признали, что не смогут лишить Украину независимости.
Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление Вэнса, подчеркнув, что не рассматривает как уступку предложение отходить с территорий, которые Россия не контролирует. По его словам, даже обсуждение "обмена территориями" противоречит международному праву.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отметил, что решение о возможных территориальных уступок в мирном соглашении с Россией принадлежит исключительно Украине. По его словам, любые договоренности должны учитывать позицию Киева и гарантировать безопасность украинцам.