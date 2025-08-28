Территориальный фактор между Россией и Украиной останется нерешенным. Политолог-международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала озвучил мнение, что единственным реалистичным вариантом прекращения войны остается фиксация той или иной линии фронта.

"Единственным реалистичным решением остается фиксация той или иной линии фронта. Но не в роли официальных межгосударственных границ, а условной линии соприкосновения, которая будет каким-то образом демилитаризована. Вопрос в том, с помощью чего американцы собираются это делать", – сказал он.

Ведь Россия не собирается соглашаться ни на один из миротворческих контингентов стран НАТО на территории Украины. Речь идет вообще о любых подразделениях иностранных армий в Украине.

В США имеют отдельные проекты, например, по ЗАЭС. Когда-то была такая модель. Она не является достаточно реалистичной. Она должна была включать американский контроль над ЗАЭС, своеобразную демилитаризованную зону в Энергодаре. Это совершенно не учитывало контекст, что россияне никогда не пошли бы на такую ситуацию. Они рассматривали это как возможное ограничение,

– добавил Божко.

Так называемые "уступки" России: что известно?