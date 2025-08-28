Територіальний фактор між Росією та Україною залишиться нерозв'язаним. Політолог-міжнародник Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу озвучив думку, що єдиним реалістичним варіантом припинення війни залишається фіксація тієї чи іншої лінії фронту.
"Єдиним реалістичним розв'язком залишається фіксація тієї чи іншої лінії фронту. Але не в ролі офіційних міждержавних кордонів, а умовної лінії зіткнення, яка буде у якийсь спосіб демілітаризована. Питання у тому, за допомогою чого американці збираються це робити", – сказав він.
Адже Росія не збирається погоджуватися на жоден з миротворчих контингентів країн НАТО на території України. Мовиться взагалі про будь-які підрозділи іноземних армій в Україні.
У США мають окремі проєкти, наприклад, щодо ЗАЕС. Колись була така модель. Вона не є досить реалістичною. Вона мала включати американський контроль над ЗАЕС, своєрідну демілітаризовану зону в Енергодарі. Це абсолютно не враховувало контекст, що росіяни ніколи не пішли б на таку ситуацію. Вони розглядали це як можливе обмеження,
– додав Божко.
Так звані "поступки" Росії: що відомо?
У Reuters опублікували цинічні умови Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні, які російський диктатор озвучив під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. Зокрема, виведення ЗСУ з усього Донбасу та замороження лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині.
Крім того, в Axios пишуть, що Путін сказав Трампу, що готовий обговорювати гарантії безпеки для України.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни пішли на "значні поступки" вперше за 3,5 роки війни. Кремль нібито готовий виявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог. Зокрема, там визнали, що не зможуть позбавити Україну незалежності.
Володимир Зеленський різко відреагував на заяву Венса, наголосивши, що не розглядає як поступку пропозицію відходити з територій, які Росія не контролює. За його словами, навіть обговорення "обміну територіями" суперечить міжнародному праву.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зауважив, що рішення щодо можливих територіальних поступок у мирній угоді з Росією належить виключно Україні. За його словами, будь-які домовленості мають враховувати позицію Києва та гарантувати безпеку українцям.