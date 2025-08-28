Територіальний фактор між Росією та Україною залишиться нерозв'язаним. Політолог-міжнародник Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу озвучив думку, що єдиним реалістичним варіантом припинення війни залишається фіксація тієї чи іншої лінії фронту.

"Єдиним реалістичним розв'язком залишається фіксація тієї чи іншої лінії фронту. Але не в ролі офіційних міждержавних кордонів, а умовної лінії зіткнення, яка буде у якийсь спосіб демілітаризована. Питання у тому, за допомогою чого американці збираються це робити", – сказав він.

Адже Росія не збирається погоджуватися на жоден з миротворчих контингентів країн НАТО на території України. Мовиться взагалі про будь-які підрозділи іноземних армій в Україні.

У США мають окремі проєкти, наприклад, щодо ЗАЕС. Колись була така модель. Вона не є досить реалістичною. Вона мала включати американський контроль над ЗАЕС, своєрідну демілітаризовану зону в Енергодарі. Це абсолютно не враховувало контекст, що росіяни ніколи не пішли б на таку ситуацію. Вони розглядали це як можливе обмеження,

– додав Божко.

Так звані "поступки" Росії: що відомо?