Европа теряет веру в возвращение Украины к границам 1991 года, считая это нереальным. Хотя справедливый мир предусматривает именно это вместе с репарациями и наказанием военных преступников.

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", объяснил 24 Каналу, что континент разделился между сторонниками замораживания конфликта и теми, кто видит в поддержке Украины единственный способ сдержать дальнейшую российскую агрессию.

Реально ли достичь справедливого мира для Украины до Рождества?

Стратегия западных стран предусматривает возвращение России в мировую политику для сдерживания Китая, а не наказание за агрессию против Украины.

Обратите внимание! США передали европейским партнерам документ с требованиями, предусматривающими возвращение России в мировую экономику и допуск иностранных инвестиций в ключевые российские отрасли.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал достичь соглашения до Рождества, но все текущие предложения – это лишь политические игрища вокруг того, что будет чуть менее несправедливым для Украины, чем предыдущие варианты.

"Часть Европы выступает за замораживание войны, аргументируя это возможностью сосредоточиться на собственном производстве оружия", – отметил Клочок.

Заморозит ли Европа войну в Украине ради собственных интересов?

Все чаще среди европейцев звучат призывы заморозить войну – каждый вкладывает в это свои цели: перезагрузка власти в Украине, накопление ресурсов и тому подобное.

В то же время все громче звучат заявления о неизбежности атаки России на страны Европы, о чем открыто заговорил генсек НАТО Рютте. Все понимают, что это будет российско-китайская агрессия.

Неотвратимость Третьей мировой войны очевидна. Поэтому большинство считает, что нужна пауза для мобилизации ресурсов перед новым этапом противостояния. Польша получает значительные дотации из бюджета ЕС неслучайно – Европа понимает, что восточный фронт будет проходить не только через Украину, но и через Польшу и страны Балтии,

– сказал Клочок.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?