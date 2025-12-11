Європа втрачає віру в повернення України до кордонів 1991 року, вважаючи це нереальним. Хоча справедливий мир передбачає саме це разом із репараціями та покаранням військових злочинців.

Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", пояснив 24 Каналу, що континент розділився між прихильниками заморожування конфлікту та тими, хто бачить у підтримці України єдиний спосіб стримати подальшу російську агресію.

Чи реально досягти справедливого миру для України до Різдва?

Стратегія західних країн передбачає повернення Росії у світову політику для стримування Китаю, а не покарання за агресію проти України.

Зверніть увагу! США передали європейським партнерам документ із вимогами, що передбачають повернення Росії до світової економіки та допуск іноземних інвестицій у ключові російські галузі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав досягти угоди до Різдва, але усі поточні пропозиції – це лише політичні ігрища навколо того, що буде трохи менш несправедливим для України, ніж попередні варіанти.

"Частина Європи виступає за заморожування війни, аргументуючи це можливістю зосередитися на власному виробництві зброї", – зазначив Клочок.

Чи заморозить Європа війну в Україні заради власних інтересів?

Дедалі серед європейців лунають заклики заморозити війну – кожен вкладає в це свої цілі: перезавантаження влади в Україні, накопичення ресурсів тощо.

Водночас усе гучніше звучать заяви про неминучість атаки Росії на країни Європи, про що відкрито заговорив генсек НАТО Рютте. Усі розуміють, що це буде російсько-китайська агресія.

Невідворотність Третьої світової війни очевидна. Тому більшість вважає, що потрібна пауза для мобілізації ресурсів перед новим етапом протистояння. Польща отримує значні дотації з бюджету ЄС невипадково – Європа розуміє, що східний фронт проходитиме не лише через Україну, а й через Польщу та країни Балтії,

– сказав Клочок.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?