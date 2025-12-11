Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", пояснив 24 Каналу, що континент розділився між прихильниками заморожування конфлікту та тими, хто бачить у підтримці України єдиний спосіб стримати подальшу російську агресію.

Чи реально досягти справедливого миру для України до Різдва?

Стратегія західних країн передбачає повернення Росії у світову політику для стримування Китаю, а не покарання за агресію проти України.

Зверніть увагу! США передали європейським партнерам документ із вимогами, що передбачають повернення Росії до світової економіки та допуск іноземних інвестицій у ключові російські галузі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав досягти угоди до Різдва, але усі поточні пропозиції – це лише політичні ігрища навколо того, що буде трохи менш несправедливим для України, ніж попередні варіанти.

"Частина Європи виступає за заморожування війни, аргументуючи це можливістю зосередитися на власному виробництві зброї", – зазначив Клочок.

Чи заморозить Європа війну в Україні заради власних інтересів?

Дедалі серед європейців лунають заклики заморозити війну – кожен вкладає в це свої цілі: перезавантаження влади в Україні, накопичення ресурсів тощо.

Водночас усе гучніше звучать заяви про неминучість атаки Росії на країни Європи, про що відкрито заговорив генсек НАТО Рютте. Усі розуміють, що це буде російсько-китайська агресія.

Невідворотність Третьої світової війни очевидна. Тому більшість вважає, що потрібна пауза для мобілізації ресурсів перед новим етапом протистояння. Польща отримує значні дотації з бюджету ЄС невипадково – Європа розуміє, що східний фронт проходитиме не лише через Україну, а й через Польщу та країни Балтії,

– сказав Клочок.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?